Quanto costa la nuova 500 elettrica? È nella Top 3 EV del 2023 assieme a Tesla

Al quarto posto della classifica delle 10 auto elettriche più vendute in Italia a settembre 2023 troviamo Fiat 500e. La piccola di casa Fiat è sempre più sulla cresta dell'onda.

Conosciuta anche come Fiat e-500, questa citycar rappresenta un importante passo avanti nel mondo delle auto elettriche di casa nostrana. Questa city car, icona del design italiano, si è rinnovata abbracciando la mobilità sostenibile senza rinunciare all'inconfondibile stile del brand che oramai è divenuto icona in tutto il mondo.

Il cuore elettrico della Fiat 500e è sospinto da un motore da 118 CV (87 kW) alimentato da una batteria agli ioni di litio da 42 kWh. Questa combinazione permette alla vettura di raggiungere una velocità massima di 150 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 9 secondi. L’autonomia dichiarata è di 320 km secondo il ciclo di omologazione WLTP.

Uno degli aspetti più interessanti della Fiat 500e è il suo sistema di ricarica rapida. Grazie a un caricatore da 85 kW, è possibile ripristinare 50 km di autonomia in soli 5 minuti. Questo rende la Fiat 500e una scelta ideale per chi cerca un’auto elettrica pratica e versatile per l’uso quotidiano.

Fiat 500e ha un prezzo di listino che parte da circa 37.900 euro che però spesso viene accompagnato dagli incentivi statali dove si possono risparmiare fino a 10.000 euro. Vi abbiamo mostrato anche una versione unica di Fiat 500e allestita come gelateria in stile anni '50, un ritorno alla dolcevita.