Quanto costa la CUPRA Born? È nella Top 5 EV di settembre 2023

Nella classifica delle 10 auto elettriche più vendute in Italia a settembre 2023 sorprende la presenza di Cupra Born. La prima auto elettrica del marchio spagnolo ha scalzato perfino Tesla Model 3 che è fuori addirittura dalla top 10.

Cupra domina anche il mercato delle elettriche ibride Plug-in con il modello Formentor che è stato il più venduto di settembre 2023. Cupra Born è disponibile con livelli di potenza da 150, 204 CV e fino a 231 CV con l’e-Boost. La batteria è da 45 o 58 o 77 kWh, è dotata di un pacco batterie da 62 kWh con una autonomia dichiarata di 420 km (WLTP). La versione "di mezzo" da 240 cv (150kW) è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi.

La versione con il pack e-Boost (disponibile dal 2022) porta la potenza del motore elettrico da 204 a 231 CV in grado di accelerare da 0 a100 km/h in 6,6 secondi. Le autonomie variano fra i 340 e i 540 km con una singola carica.

Il ricco allestimento di serie di Cupra Born include: cerchi in lega da 18”, volante Cupra riscaldabile, touchscreen da 12”, climatizzatore Climatronic bi-zona, illuminazione ambiente per gli interni, sensori luci e pioggia e pedaliera in alluminio.

I prezzi di listino della Cupra Born elettrica partono da 41.100 euro senza ecobonus per la versione con motore elettrico da 204 CV e batteria da 58 kWh. A partire da marzo 2022, la versione e-Boost, è disponibile a partire da 42.100 euro.