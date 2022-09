Auto elettriche vendono meno in Italia: preoccupano dati 2022, calo 23%

La classifica delle 10 auto elettriche più vendute in Italia la conosciamo già, ma i dati del mercato mostrano un dato più preoccupante dietro le quinte: stiamo acquistando meno auto elettriche nel Belpaese rispetto al 2021, rendendo negativa una tendenza che dovrebbe invece seguire il percorso inverso.

Secondo gli ultimi dati raccolti da Motus-E nel mensile dedicato alle immatricolazioni, difatti, le vendite delle elettriche pure sono calate del 29,69% a un totale di 2.278 automobili immatricolate. Il calo complessivo delle vendite di BEV e PHEV, ovvero elettriche e ibridi plug-in, ammonta però al 23,39% con il passaggio da 6.476 a 4.961 unità vendite rispetto allo stesso periodo del 2021.

Si legge nell’editoriale: “L'Italia continua a fare peggio del resto d'Europa. gli incentivi sono ripartiti in ritardo, solo a metà maggio di quest'anno, mentre ancora si discute della bontà dell'elettrificazione. Intanto gli altri Paesi europei hanno ben chiara quale direzione seguire. La loro programmazione delle politiche di supporto sostiene il mercato delle auto elettriche, nonostante le contingenze geopolitiche comuni a tutti gli Stati europei”. Cresce infatti nel resto d’Europa lo stesso settore: la Germania ha immatricolato 28.868 veicoli BEV per un aumento dello 13,16%, mentre in Francia è stato registrato un aumento addirittura del 70,28%.

Tornando all’Italia, il modello più venduto da inizio 2022 ad agosto è sempre la Fiat 500E con 4.717 unità, seguito da Smart Fortwo e Dacia Spring. La lista completa, comunque, la trovate sul link allegato in apertura alla notizia.

Nel frattempo, oltreoceano Donald Trump si schiera contro le auto elettriche.