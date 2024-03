Auto elettriche usate, in UK c'è un problema: molti concessionari non le accettano

Dalle stelle alle stalle, un detto classico, quasi banale, che però riesce a rappresentare alla perfezione il cambiamento delle auto elettriche negli ultimi mesi. A dire il vero ciò che è cambiato è la visione del settore nei loro riguardi. Adesso non le vuole più nessuno? Non proprio, In UK però molti concessionari non le accettano se usate...

L'elettrificazione dell'automotive sembra essere diventata un argomento tabù. Addirittura in vista delle prossime elezioni europee le certezze che sembravano cementificate potrebbero subire una clamorosa marcia indietro. Se dovessero vincere i conservatori, infatti, tutto potrebbe essere rimesso in gioco, anche se per molti brand invertire la rotta potrebbe essere disastroso a livello commerciale e industriale. Nel frattempo alcune case hanno iniziato a ritoccare leggermente i loro piani, Mercedes-Benz produrrà motori termici anche dopo il 2030, spinti anche dal flop sulle vendite elettriche dell'inizio 2024. Inoltre, in molti Paesi europei gli ecobonus hanno iniziato a scarseggiare.

Tutto è partito dalla Germania che ha deciso uno stop degli incentivi per le auto elettriche con un blocco immediato, mentre nel Regno Unito, invece, sono stati eliminati gli aiuti per i privati (UK, stop agli incentivi per le auto elettriche dei privati: restano per le aziendali). Sempre rimanendo in UK, un recente studio ha rivelato che alcuni concessionari adesso hanno iniziato a vedere di cattivo occhio le vetture EV di seconda mano.

A quanto pare non le vuole più nessuno, o quasi. I dati parlano chiaro: il 38,5% dei concessionari interpellati (su un totale di 66) ha dichiarato di essere molto meno interessato nelle auto elettriche rispetto a un anno fa. Solamente il 3,1% sì è dichiarato 'più interessato'. Il grande problema, secondo quanto rivelato dalla fonte, riguarda il crollo dei prezzi che oltremanica in un anno ha letteralmente 'falciato' i listini delle full-electric. Poiché ogni anno escono nuovi e migliori modelli con prezzi ritoccati al ribasso, il mercato dell'usato è praticamente a pezzi - e sarà così finché i prezzi non si normalizzeranno. Potremmo chiamarli "peccati di gioventù", anche se non sappiamo quanto dureranno gli effetti...

