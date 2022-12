Anche con le auto elettriche si rischia la truffa dei chilometri scalati?

Quando si pensa al mercato delle auto usate il primo timore è di rimanere vittime della truffa dei chilometri scalati, pagando dunque più del dovuto una vettura che dovrebbe valere molto meno. Può sembrare strano ma anche sulle auto elettriche il rischio è altissimo.

A dirlo è una nuova ricerca di carVertical, la nota piattaforma online che tiene traccia storica di ciò che succede a un'auto che finisce sul mercato dell'usato. Anche se la tecnologia che muove le auto elettriche è completamente differente da quella delle termiche, il sistema che conta i chilometri è assolutamente identico, anzi, sulle vetture di nuova generazione con quadri strumenti digitali è anche più semplice scalare i chilometri. Secondo carVertical, il 15,6% di tutti i veicoli presenti in Europa sarebbe soggetto a chilometraggio falsificato. La quota è simile se si guarda ai soli veicoli elettrici: 13,4%, segno dunque che il rischio è alto con qualsiasi alimentazione.

Avendo un'alta coppia istantanea, le auto elettriche incappano spesso in incidenti: carVertical ha calcolato che in Europa un'auto usata su due ha subito un incidente (da noi va anche bene: in Italia manomesso l'11% delle auto elettriche, le vetture BMW sono le più compromesse), mentre fra le elettriche è accaduto nel 43,6% dei casi, dunque 4 veicoli elettrici su 10 hanno subito un incidente. Ovviamente non tutti i sinistri sono uguali, ci sono incidenti che causano danni lievi, altri però possono danneggiare/deformare il pacco batteria che dunque va sostituito per intero - e i costi sono altissimi.

Inoltre sempre a proposito di batterie è molto importante conoscere i chilometri reali percorsi, poiché solitamente le garanzie dei produttori coprono fino a 100.000 km, con i Battery Pack che solitamente possono resistere a circa 320.000 km. Se qualcuno scala da 120.000 a 60.000 i chilometri di un'auto elettrica, ci sta facendo credere che la batteria sia ancora in garanzia e che abbia più di 250.000 km di vita residua, quando in realtà sono meno di 200.000. Il mantra dunque è sempre lo stesso: attenzione massima, sia con auto termiche che elettriche.