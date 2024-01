Auto elettriche usate, il mercato è quasi a zero: perché nessuno le acquista?

Il mercato dell'usato in Italia ha registrato un clamoroso exploit della Fiat Punto: e le auto elettriche? Praticamente non pervenute. Basti pensare infatti che la quota di mercato delle green di seconda mano, dati UNRAE al 31 ottobre 2023, era dello 0,5 per cento, in diminuzione rispetto all'anno precedente.

A cosa si deve questo flop per certi versi clamoroso? Difficile dirlo anche perchè il prezzo delle auto elettriche usate è molto basso rispetto al nuovo, a volte anche fino al 50% per auto con 5 anni di anzianità, stando ad un'analisi di CarVertical, di conseguenza siamo di fronte ad un prodotto molto conveniente.

Di contro un'auto a diesel ha un valore residuo del 62,8 per cento, una ibrida del 63 e infine una benzina ben del 76,4 per cento, confermandosi l'alimentazione più desiderata anche sul mercato di seconda mano.

Che le green usate, nonostante un'ottima offerta, siano quasi invendute in Italia potrebbe ricondursi a diversi fattori, a cominciare dal fatto che in Italia le auto elettriche siano un flop, anche per via delle molte fake news circolanti.

C'è poi la questione dello stato della batteria, che è molto complicato da comprendere senza una vera e propria certificazione (ma lo stesso si potrebbe dire anche delle termiche). Inoltre, qualcuno potrebbe pensare che auto green di 4 o 5 anni fa, essendo la tecnologia ancora tutto sommato nuova, potrebbero essere già superate quindi obsolete, magari con autonomie ridotte e tempi di ricarica troppo lunghi.

Secondo AutoScout24 e Auto-i-Dat negli ultimi tempi la situazione starebbe comunque un po' migliorando per quanto riguarda il valore residuo delle green, a cominciare dalla Tesla, con le S e le 3 che mantengono il 47 per cento del loro valore, con una media in generale compresa fra il 40 e il 43 per cento.

Secondo gli analisti tali “distorsioni” dovrebbero terminare quando il mercato delle auto elettriche si espanderà, arrivando a raggiungere una quota importante. Inoltre, sarà necessario individuare dei metodi che permettano di certificare lo stato di salute delle vetture a zero emissioni.