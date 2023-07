Auto elettriche, negli Usa c'è un problema: 'Migliaia di invendute, nessuno le acquista'

Se in Olanda le auto elettriche sono in crisi, non da meno appare il mercato degli Stati Uniti, dove sono migliaia gli invenduti fra gli EV, in attesa di acquirenti.

A certificarlo è un recente studio pubblicato da Axios, citato dai colleghi di Jalopnik, secondo cui i veicoli elettrici rimangono a lungo nei concessionari, molto di più rispetto alle vecchie termiche. I problemi sono sempre gli stessi, dal prezzo alle preoccupazioni riguardanti le ricariche, e al di là di Tesla, che ha registrato un Q1 2023 da record con 466.000 auto vendute, tutte le altre aziende sembrano attraversare una profonda crisi.

Nonostante gli acquirenti a stelle strisce siano più interessati ad acquistare EV rispetto al 2021, (51 per cento contro il 38), al momento vi è un inventario nazionale di ben 92mila veicoli invenduti, con una cache che è aumentata del 350% in un anno.

Per gli elettrici vi è quindi una fornitura di 92 giorni, contro i 54 per le termiche e i 44 per le ibride. Quest'ultima categoria è quella che sta penetrando maggiormente il mercato, così come del resto sta avvenendo in Europa, e secondo gli addetti ai lavori farà da ponte fra benzina/diesel ed elettrico.

Elequente a riguardo il caso di Toyota, con la Prius e il RAV4, entrambi ibridi, con una fornitura per 30 giorni ciascuno, contro i 101 giorni invece della Bz4X, vettura full electric del noto marchio giapponese.

Anche in casa Audi le cose non vanno meglio, ad esempio la Q4 e-tron e la Q8 e-tron, hanno forniture per 100 giorni, mentre la Ford Mustang Mach-E sale a 117, con la Genesis G80 Electrified, vettura che non è disponibile sul mercato europeo, addirittura a 350 giorni: nel 2023 ne hanno vendute solo 18.

La speranza è che tale situazione possa migliorare con il passare del tempo, soprattutto con un avvicinarsi del prezzo delle elettriche a quello delle termiche: ma quando si verificherà il match?