Auto elettriche USA, concessionari preoccupati scrivono a Biden: 'Non si vendono!'

Secondo i giapponesi di Mazda le auto elettriche non stanno decollando negli USA tranne Tesla, e tale “sentiment” viene segnalato anche dai concessionari d'oltre oceano, che hanno inviato una lettera al presidente Joe Biden, preoccupati.

Quasi 4.000 concessionari, precisamente 3.882, hanno chiesto al commander in chief di alleggerire i requisiti sulle auto elettriche, segnalando il fatto che gli automobilisti sembrano ignorarle, di conseguenza rimangono a lungo invendute ed è quindi complicato rendere gli obiettivi imposti economicamente sostenibili.

"Nessuna agenzia governativa, nessun think-tank e nessuna società di sondaggi ne sa più di noi sui clienti di auto", sottolineano i concessioni come si legge su Quattroruote, definendosi quindi la voce degli automobilisti, e aggiungendo che la domanda di EV "non tiene il passo con il grande afflusso di veicoli che arrivano nei nostri saloni".

Secondo quanto stabilito negli Stati Uniti, entro il 2032 quasi il 70 per cento delle auto vendute deve essere elettrica, ma al momento tale obiettivo non sembra raggiungibile. "Oggi, la disponibilità di Bev invendute è in aumento – scrivono i concessionari - anche con profondi tagli ai prezzi di listino e con i generosi incentivi dei costruttori e del governo”.

E ancora: “Ogni giorno che passa, diventa sempre più evidente che questo tentativo di imporre i veicoli elettrici non è realistico sulla base della domanda attuale e prevista. I veicoli elettrici si stanno già accumulando nei nostri parcheggi e questo è il migliore indicatore del mercato".

I concessionari segnalano anche i maggiori timori degli automobilisti, a cominciare da ansia da ricarica, scarsa disponibilità di colonnine e i prezzi, problema quest'ultimo che viene menzionato spesso e volentieri anche in Italia dove sono solo 13 le auto elettriche in vendita al di sotto dei 35mila euro.

"Alcuni clienti – continuano - sono alla ricerca di veicoli elettrici e siamo entusiasti di venderli. Ma la maggior parte non è semplicemente pronta al cambiamento. Temono che le Bev siano inaccessibili. Molti non dispongono di garage per la ricarica domestica o di un facile accesso alle stazioni di ricarica pubbliche. I clienti sono anche preoccupati per la perdita di autonomia in climi freddi o caldi. Alcuni fanno lunghi spostamenti giornalieri e non hanno tempo extra per caricare la batteria. Gli acquirenti di pick-up e furgoni sono particolarmente scoraggiati dalla drammatica perdita di autonomia durante le operazioni di traino", di conseguenza: "la tecnologia attuale non è adeguata a supportare le esigenze della maggior parte dei nostri consumatori”.

I concessioni si rivolgono infine così a Biden, con un vero e proprio appello: “Conceda il tempo necessario affinché la tecnologia della batteria possa avanzare. Conceda il tempo necessario per rendere le Bev più accessibili. Conceda il tempo necessario per sviluppare fonti nazionali di minerali per produrre batterie. Conceda tempo affinché l’infrastruttura di ricarica venga costruita e si dimostri affidabile. E, soprattutto, dia tempo al consumatore per familiarizzare con la tecnologia e scegliere di acquistare un veicolo elettrico".