Auto elettriche, in Uk la rivoluzione delle colonnine: pagamenti contactless e non solo

Nuove leggi approvate in Uk porteranno semplificazioni e maggiore affidabilità alla ricarica pubblica dei veicoli elettrici. Queste normative garantiranno la trasparenza dei prezzi dei punti di ricarica, l'accessibilità al pagamento senza contatto e la condivisione dei dati dei fornitori per agevolare la ricerca di punti di ricarica adeguati.

Il Ministro della Tecnologia e della Decarbonizzazione britannico, Jesse Norman, ha sottolineato che le nuove normative avranno un impatto positivo sulle esperienze di ricarica per i conducenti di veicoli elettrici. Queste regole miglioreranno la ricerca dei punti di ricarica desiderati, garantiranno chiarezza sui prezzi per un confronto efficace tra le opzioni di ricarica e modernizzeranno i metodi di pagamento.

Inoltre, il governo sta continuando a sostenere la creazione di infrastrutture di ricarica nelle comunità locali. Sono in corso le domande per il fondo Local EV Infrastructure da 381 milioni di sterline, che contribuirà a installare un gran numero di nuovi punti di ricarica e migliorerà l'accessibilità per i conducenti che non hanno un parcheggio privato.

Dopo il passo indietro sulle normative Euro 7 (che interessano anche il Regno Unito), il governo ha infine delineato il proprio impegno a livello globale per raggiungere un parco auto a zero emissioni entro il 2035, con l'obiettivo che l'80% delle nuove auto e il 70% dei nuovi furgoni venduti in Gran Bretagna siano a zero emissioni entro il 2030. Le nuove normative contribuiranno a supportare questa transizione verso veicoli elettrici.

