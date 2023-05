Auto elettriche, ecco i 'trucchi' per renderle simili alle termiche: dal suono al cambio

Le auto elettriche stanno iniziando a registrare vendite importanti e si prevede un +35% nel 2023. Si tratta di un chiaro indizio in merito al fatto che gli EV stanno sempre più prendendo piede e guadagnando fette di mercato in vista poi del ban definitivo dal 2035 di benzina e diesel.

Le case automobilistiche stanno producendo auto elettriche sempre più belle ed efficienti, e nel contempo stanno cercando di convincere i più scettici a passare agli EV tramite alcuni escamotage, dei trucchetti che permettono di rendere le auto green più simili alle loro antenate a combustione.

E' il caso ad esempio del suono. Fino al 2020 tutte le auto elettriche avevano più o meno il rumore di una gigantesca macchina telecomandata, ma con l'arrivo della Porsche Taycan il vento è cambiato. Numerose sono state le aziende che si sono messe in coda ai tedeschi, fra cui Fiat con la 500e Abarth, senza dimenticarsi dell'accoppiata BMW-Zimmer, ma l'esempio più lampante in tal senso è la Dodge che ha dotato la Charger del Fratzonic Chambered Exhaust che di fatto emette un suono identico al mitico V8 americano.

Cosa dire poi del cambio. A molti automobilisti che guidano in automatico non interesserà cambiare le marce, ma per tutti gli altri ovviamente è impossibile farlo su un'elettrica. Ebbene, Toyota sta sperimentando un sistema incredibile che permette di simulare i cambi di marcia anche sulle'elettrico. Si tratta di un dispositivo completamente virtuale che è dotato di una gestione elettronica propria, di un contagiri e persino di un pedale della frizione con force feedback, una sorta di videogioco.

Infine, fra i tanti trucchetti che le case automobilistiche stanno introducendo sulle auto elettriche, anche la possibilità di modificare a proprio piacimento il motore elettrico, giusto per dare quella spruzzatina di “tuning” che farà felice tutti i fan di Fast & Furious e non solo. A riguardo va segnalata BMW che ha progettato un sistema che permette ai guidatori di personalizzare il proprio powertrain elettrico, compresa la mappatura del pedale dell'acceleratore e la curva di accelerazione dell'auto.