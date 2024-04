Auto elettriche e trasporti green, per i cittadini delle aree rurali sono un ostacolo

Vi ricordate la storia che vi raccontammo della coppia californiana che, a bordo della propria Tesla, non trovare punti di ricarica in Montana? Questo è solo un esempio, anche in Europa le aree rurali sembrano essere reticenti alla mobilità elettrica. Uno studio lo conferma.

Secondo i risultati di una nuova indagine globale presentata nel contesto del secondo Freedom of Mobility Forum, più della metà degli abitanti delle zone rurali manifesta una scarsa propensione a optare per soluzioni di trasporto ecologiche, rappresentando così un ostacolo importante per il progresso della mobilità sostenibile.

Lo studio, condotto da YouGov in collaborazione con il Freedom of Mobility Forum, ha coinvolto cittadini di cinque paesi: Stati Uniti, Brasile, Francia, Marocco e India. I risultati rivelano che solo una minoranza dei cittadini intervistati ha iniziato a intraprendere cambiamenti significativi nelle proprie abitudini di mobilità, con meno del 10% che ha già adottato scelte di trasporto sostenibili (che siano veicoli elettrici, mezzi di trasporto pubblico a basse emissioni ecc.).

Il dibattito durante il forum ha evidenziato l'importanza di sviluppare tecnologie e soluzioni che possano soddisfare le crescenti esigenze di mobilità di una popolazione mondiale in continua crescita. Concetti come l'auto connessa e la guida autonoma sono stati identificati come cruciali per il futuro della mobilità.

La maggioranza degli intervistati ritiene che sia necessario coinvolgere sia i legislatori che i cittadini per guidare il cambiamento, poiché il potere d'acquisto e le infrastrutture scarse sono una grande barriera d'ingresso al momento. L'"entusiasmo" per la transizione elettrica, dunque, varia notevolmente tra paesi e tra zone urbane e rurali, con una maggiore riluttanza riscontrata nelle zone rurali, che si concentrerebbero tra le fasce di età più anziane: più della metà degli intervistati nelle zone rurali degli Stati Uniti non è disposta a fare cambiamenti significativi nei propri mezzi di trasporto o nelle proprie abitudini.

Nel frattempo però, in Italia e non solo, la benzina sta salendo vertiginosamente. Attualmente siamo sulla soglia dei 2,10 euro al litro, ma si stima che, con i picchi estivi, gli importi possano arrivare a ben 2,5 euro al litro. Le motivazioni sono varie, a partire dalla catena di approvvigionamento del greggio fino alle tensioni in Ucraina e in Medio Oriente.

