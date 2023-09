Auto elettriche Toyota, l'obiettivo di produzione è un miraggio: 'Serve un +2.400%'

Sebbene, ad oggi, le vendite relative ai veicoli elettrici non siano altissime in casa Toyota, l'azienda giapponese fissa gli obbiettivi fino al prossimo decennio. Con le previsioni che indicano una domanda in futuro aumento, Toyota mira a un volume di vendita di 3.5 milioni di unità entro il 2030.

Toyota sta accelerando la produzione di veicoli elettrici in modo significativo, con l'obiettivo di costruire più di 600.000 veicoli elettrici entro il 2025, 1,5 milioni entro il 2026 e 3,5 milioni entro il 2030, sfidando Tesla. Attualmente, Toyota ha venduto meno di 25.000 veicoli elettrici l'anno scorso, ma sta cercando di intensificare la produzione.

Nel mentre Ford, General Motors e Stellantis stanno facendo gli ultimi sforzi per raggiungere un accordo con il sindacato United Auto Workers nel tentativo di spegnere lo sciopero su larga scala dei lavoratori americani che potrebbe coinvolgere modelli popolari come il Ford F-150 e il Chevrolet Silverado.

L'Unione Europea sta esaminando la strada dei carburanti alternativi e mira ad un saldo zero di emissioni nei confronti delle auto alimentate con queste soluzioni per il raggiungimento dell'obbiettivo del Net-zero entro il 2035.

In questo contesto Toyota ha intenzione di muoversi più in fretta possibile e di intensificare la produzione per essere pronta quando la domanda sarà sufficientemente matura. Tra le molte soluzioni del colosso del sol levante ci sarebbe anche un'auto da ben 800km di autonomia entro il 2026.