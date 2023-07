Auto elettriche e termiche devono avere lo stesso design: Volkswagen cambia tutto

Solitamente ciò che distingue un’auto elettrica da una termica non è visibile agli occhi, è ciò che sta “sotto al cofano” che determina la natura di un veicolo. Nonostante questo, alcuni produttori hanno deciso di optare per chiari elementi distintivi di design come Volkswagen, l’azienda tedesca però vuole cambiare tutto.

Lo ha detto Andreas Mindt, il responsabile di design del marchio, nel corso di un’intervista a MotorTrend. A partire dalle ID.3 (a proposito: abbiamo guidato la Volkswagen ID.3 di seconda generazione), Volkswagen ha dato vita a un’intera famiglia di prodotti elettrici dal design distintivo, pensiamo anche a ID.4 e ID.5, ma soprattutto a ID.Buzz che sprizza elettroni da ogni centimetro quadrato di carrozzeria. Le vendite però faticano a decollare, soprattutto in alcuni mercati, e (anche) per questo motivo Volkswagen ha intenzione di cambiare rotta...

“Per Volkswagen è arrivato il momento di cambiare strada sul design, di tornare alle origini”. Sappiamo che il marchio tedesco sta passando più di qualche problema a causa dello switch elettrico, ne abbiamo parlato nell’articolo Per Volkswagen la transizione termico-elettrico non sta andando come sperato, e tornare a un design più tradizionale potrebbe aiutare le persone ad avere meno “paura” della tecnologia elettrica.

“Non abbiamo bisogno di convincere le persone, non dobbiamo ricorrere a trucchi artificiali. Basta fare le cose per bene e tutto funzionerà”. Da questa filosofia nasce anche la Volkswagen ID.2, compatta elettrica dal design effettivamente molto standard, tanto da ricordare un mix tra la Polo e la Golf, qualcosa di riconoscibile per il pubblico Volkswagen che saprà ripagare l’azienda.

“Le auto elettriche non rappresentano più un mercato di nicchia, valgono il 15% del mercato globale e più del 50% del mercato in Cina. Non è più un business per pochi, oramai”. Secondo i nostri colleghi di TheDrive queste parole significano che la Golf 9 elettrica potrebbe essere dietro l’angolo, con lo stesso aspetto della controparte termica. Che Volkswagen abbia sbagliato qualcosa nel concepire la sua famiglia ID? Avrebbe dovuto spingere sui propri cavalli di battaglia?