Auto elettriche, tecnologia fa passi da gigante: a breve saranno più veloci delle termiche

Le auto elettriche stanno registrando dei progressi a livello tecnologico davvero impressionanti. Con il ban dell'Ue di benzina e diesel dal 2035, gli automobilisti stanno iniziando ad approcciarsi sempre di più agli EV, e secondo IEA quest'anno si registreranno delle vendite di auto elettriche in aumento del 35%.

Numeri molto interessanti e giustificati, tenendo conto di quanto emerso da uno studio a firma Gridserve, inerente la velocità di accelerazione media dei veicoli elettrici. Secondo un grafico correlato, se tutto andrà come previsto entro il 2030 le vetture elettriche saranno più veloci delle loro controparti con motore termico.

Si tratta di un traguardo molto significativo soprattutto perchè realizzato in tempi brevissimi se le previsioni venissero rispettate. Le auto elettriche, infatti, sono una tecnologia tutto sommato recente rispetto al motore a benzina, e basti pensare che l'anno scorso il tempo medio di un EV per raggiungere i 100 km/h era pari a 5,7 secondi contro i 4,4 secondi attuali, e tradotto in percentuale significa una riduzione del 22,8%.

Ecco perchè lo storico sorpasso si realizzerà in tempi brevi, tenendo conto anche del fatto che le termiche hanno avuto un'ascesa decisamente più lenta rispetto alle elettriche. Nel 1939 i 100 km/h orari venivano raggiunti in 8 secondi contro i 3,8 circa attuali, e ciò significa che c'è stato una riduzione del tempo pari al 5,8 per cento medio annuo, rispetto al 22,8 di cui sopra delle elettriche.

Stando sempre allo studio di Gridserve, entro il 2030 le auto elettriche dovrebbero essere in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi, superando così i propulsori termici che invece registreranno una velocità di 3,6 secondi.

E' un'ipotesi tutt'altro che campata in aria anche perchè molte case automobilistiche stanno abbandonando lo sviluppo di vetture a benzina e diesel, concentrandosi sulle batterie, di conseguenza meno sviluppo significa meno tecnologia e meno miglioramenti.

Ad oggi fra le vetture elettriche più veloci in accelerazione troviamo la Tesla Model 3 Performance che raggiunge i 100 km/h in 3,2 secondi, meglio del 90 per cento delle auto a benzina e diesel.