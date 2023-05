Auto elettriche, un altro stato le tassa: in Texas la stangata per guidare in autostrada

Da quando le auto elettriche hanno iniziato a proliferare in maniera importante, sono aumentati di contro i detrattori degli EV. Fra questi vi sono anche diversi Stati che vedono nelle vetture green un modo per ottenere denaro facile.

E' il caso ad esempio del Vermont, dove si è proposta una tassa sulle auto elettriche in base al numero di chilometri percorsi. Il Regno unito, invece, ha eliminato le agevolazioni per le elettriche dallo scorso novembre, e all'orizzonte vi sono tutta una nuova serie di progetti atti a colpire appunto gli EV.

Rientra in quest'ultima categoria il Texas, negli Stati Uniti, che punta ad introdurre una tassa autostradale più alta per le auto elettriche, nel dettaglio, una quota annuale di 200 dollari. Per adesso si tratta di un disegno di legge che però ha molti sostenitori e pochi contrari.

Secondo a quanto sostiene chi ha proposto tale nuova norma, i proprietari dei veicoli elettrici devono pagare una tassa che copra i costi autostradali, cosa che coloro che possiedono un veicolo endotermico già fanno attraverso una tassa sul gas.

Al momento si pagano 20 centesimi per ogni gallone di diesel: "Stiamo cercando di trovare un modo per far pagare l'utilizzo della strada dei veicoli elettrici, soprattutto perché c'è stata una tale spinta verso i veicoli elettrici e ne stiamo vedendo molto di più", le parole del direttore di Texans Uniting for Freedom, gruppo favorevole alla nuova legge.

Secondo alcuni esperti si tratterebbe di fatto di una tariffa punitiva, mentre per Dynal Jaff, analista delle politiche di sostenibilità di Consumer Reports, la scelta di introdurre questa tassa avrebbe delle radici più lontane: "La causa principale della carenza di fondi stradali in Texas non ha nulla a che fare con i veicoli elettrici, ma piuttosto con il fatto che il Texas non ha aumentato la tassa sul gas dal 1991".

Diverso il pensiero del direttore esecutivo di Environment Texas Luke Metzger, che in merito alla possibile tassa sull'auto elettrica storce il naso: "Se c'è una tassa di 200 dollari, il conducente di una Nissan LEAF, che è efficiente, potrebbe pagare tanto quanto un conducente di un Hummer a benzina, il che è ridicolo. Davvero, il conducente di una Nissan LEAF offre grandi vantaggi allo stato del Texas in termini di aria più pulita e ha un impatto molto minore sulla strada rispetto a un Hummer. Ma pagherebbero la stessa quota".