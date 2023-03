Auto elettriche, è la svolta: in produzione batteria con autonomia da 1.000 km

Fra gli aspetti che fanno storcere un po' il naso ai detrattori delle auto elettriche vi è senza dubbio l'autonomia, ma il vento sta decisamente cambiando e dalla Cina è in arrivo una super batteria da ben 1.000 km. A produrla sarà CATL, leader mondiale del settore.

Non si tratta di un progetto o di un concept che deve essere ancora testato e vagliato, ma della pura realtà visto che la nuova batteria Qilin è stata messa ufficialmente in produzione e sarà montata su una vettura elettrica entro la fine del 2023.

La nuova batteria con super autonomia non è realizzata con una nuova tecnologia ma semplicemente utilizzando gli accumulatori agli ioni di litio ed è il non plus-ultra al momento sul mercato.

Stando a quanto fatto sapere da CATL i suoi numeri sono impressionanti, visto che la batteria in questione ha una densità da 255 Wh/kg, e basti pensare che quelle già ottime di Tesla cilindriche hanno una densità da 244 Wh/kg.

Per raggiungere tale record l'azienda ha lavorato in particolare sull'architettura della batteria, condividendo componenti fra gli elementi interni l'accumulatore, e ciò ha permesso di incrementare la sua capacità energetica del 6% e una percentuale di materiale attivo rispetto al volume del 72%.

E una super batteria di tale tipo non poteva che avere una ricarica ultra rapida, leggasi un sorprendente scatto dal 10 all'80 per cento in soli 10 minuti. Numeri davvero impressionanti tenendo conto che il tempo di un caffè e di una breve lettura al giornale e la nostra auto sarà pronta a ripartire con la batteria ricaricata.

Ma quale sarà la fortunata vettura che potrà montare tale “bestia”? La scelta ricadrà sulla Zeekr 009, auto elettrica rigorosamente cinese, che è in produzione da gennaio e che sarà appunto ufficialmente sulle strade a fine anno. All'orizzonte vi è comunque una seconda azienda cinese già pronta ad essere alimentata con la super batteria, leggasi Li Auto.

La Zeekr 009 diverrà così l'auto elettrica con la maggiore autonomia al mondo. Ma sapete quanto dura una batteria elettrica se si guida veloce? La prova è disarmante.