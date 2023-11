Auto elettriche, Svizzera come Italia: 'Si lamentano per il prezzo e le colonnine'

Le auto elettriche nella vicina Svizzera non vanno per la maggiore, nonostante la tecnologia green sia giunta nel territorio elvetico ben prima dell'Italia. Stando ad un'analisi recente i problemi segnalati sono sempre gli stessi.

"La disposizione della popolazione all’acquisto di un’auto elettrica è ancora presente come prima per la maggior parte della popolazione, tuttavia non più nella stessa misura che gli anni scorsi", scrive il Touring Club Svizzero, nel presentare lo studio “il Barometro dell'elettromobilità 2023”, elaborato dall'istituto gfs.bern.

Perchè gli svizzeri non acquistano le vetture green? Il primo motivo è legato all'assenza di una stazione di ricarica a casa, risposta data dal 65% delle 1.004 persone intervistate, e percentuale cresciuta di tre punti rispetto ad un anno fa.

In seconda posizione troviamo invece il prezzo, al 41 per cento (+1), seguito dall'insicurezza legata al numero di stazioni pubbliche ritenute insufficienti per tutti gli automobilisti (34%, +1). Ha invece perso importanza il criterio dell'autonomia (34%, -1).

C'è poi una parte della popolazione che è convinta che bisognerebbe ritardare l'acquisto di un'auto elettrica per via della scarsità di energia elettrica nonché il caro prezzo dei beni energetici, l'11%.

Un'altra parte molto consistente della popolazione intervistata, esattamente il 78%, sostiene che il prezzo di corrente e carburanti non influisca sulla decisione circa l'acquisto di una vettura, che sia elettrica o termica.

Bene invece il 47% delle persone che affermano di voler prendere un'auto elettrica per la sostenibilità ambientale, una risposta che però è in calo di sei punti percentuali. In merito invece agli incentivi statali, che stanno scomparendo in molti Paesi europei, la popolazione svizzera si dice favorevole ai bonus legati alle stazioni di ricarica, così come alle deduzioni fiscali, percentuale rispettivamente del 55 e del 56 per cento.

Per quest'ultimo “capitolo” va comunque precisato che dall'1 gennaio 2024 la Svizzera tornerà a tassare le auto elettriche al pari delle termiche.