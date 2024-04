Auto elettriche hanno superato il punto di svolta in 31 Paesi: verso l'adozione di massa

In Norvegia le auto elettriche si preparano a superare le vetture a benzina circolanti nel Paese. Nonostante sia un caso a sé stante, altri 31 Paesi nel mondo avrebbero imboccato la “strada del non ritorno” con la transizione elettrica.

Quando una nuova tecnologia arriva sul mercato, è normale che fra la gente vi sia un attimo di esitazione. Anche le TV a colori degli anni Cinquanta sono inizialmente sembrate un flop, poiché costavano tantissimo e i programmi dedicati erano pochissimi, mentre sappiamo tutti com’è finita successivamente. Potremmo fare lo stesso esempio con gli smartphone: solo chi aveva parecchio budget poteva accaparrarsi i migliori Nokia con OS Symbian, i BlackBerry, i Samsung con schermo a colori, per non parlare poi degli iPhone e dei terminali di alta fascia con Android, costosi e riservati soltanto a una facoltosa nicchia. Oggi anche uno smartphone di fascia bassa permette di fare quasi qualsiasi cosa a prezzi irrisori. Con le auto elettriche molto probabilmente succederà lo stesso, anche se i prezzi di acquisto sono differenti rispetto a TV e cellulari, dunque i tempi di adozione potrebbero essere più dilatati. Abbiamo fatto tutto questo preambolo per contestualizzare al meglio i dati di un nuovo studio realizzato da Bloomberg. Secondo l’analisi di Bloomberg Green, nei Paesi in cui le auto elettriche hanno superato la soglia del 5% è già iniziata l’adozione di massa e difficilmente si potrà fermare.

Nel 2019 soltanto 19 Paesi avevano superato la fatidica soglia del 5%, lo scorso anno invece le auto elettriche sono cresciute a dismisura in quattro continenti, con alcuni dei mercati che crescono maggiormente situati in Europa dell’Est e nel Sud-est asiatico. In questi Paesi, in meno di quattro anni il tasso di adozione delle auto elettriche può salire dal 5% al 25%, o almeno le statistiche degli “Stati pionieri” dicono questo. Ma come mai la soglia del 5% è così importante? Lo ha spiegato Corey Cantor, analista EV di BloombergNEF: “Le auto elettriche in circolazione possono innestare un circolo virtuoso. Più se ne vedono in giro, più mostrano alle persone di essere diventati oggetti di massa. Inoltre, più auto elettriche si vendono, più infrastrutture di ricarica vengono installate, con sempre più persone invogliate a investire”. Ci si immette, insomma, in un binario a senso unico che permette alle BEV di crescere a dismisura, anno dopo anno.

Dopo il boom del 2023, diversi Paesi hanno visto il tasso di diffusione delle BEV crescere, pensiamo alla Tailandia, vero e proprio Paese pioniere nel Sud-est asiatico. Superato il 5% nel primo trimestre del 2023, alla fine dell’anno le BEV erano già al 13% - anche grazie all’apertura del primo impianto di auto elettriche tailandese a marchio Great Wall Motor Co. Anche la Turchia ha superato la soglia del 5% nel primo trimestre 2023, per diventare a fine anno il quarto mercato EV più grande d’Europa. Qualora abbiate dei dubbi sull’Italia, ci pensiamo noi a diradare ogni speranza: il nostro Paese non fa parte di quelli maggiormente “virtuosi”. Nel Q1 2023 le BEV avevano un market share del 3,8%, nel Q1 2024 le cose sono addirittura peggiorate, arrivando al 2,9% (qui le 10 auto elettriche più vendute a marzo 2024).

La colpa di questo è da attribuire a diversi fattori, uno di questi però è il mancato rinnovo per tempo degli incentivi auto 2024, con le quote maggiorate che partiranno solo a maggio. Per il momento, dunque, rimaniamo al di fuori della spirale virtuosa dell’elettrico... Una volta superata la soglia del 5%, invece, secondo Bloomberg non passano più di tre anni per arrivare al 15%, anche se Stati Uniti e Corea del Sud potrebbero rompere questo trend nel 2024 se non accelereranno sull’adozione. Se invece guardiamo al mondo intero, la soglia worldwide del 5% è stata superata nel 2021; nel quarto trimestre del 2023 la soglia generale delle auto elettriche vendute era al 12%, dunque a livello mondiale la “spirale dell’irreversibilità” sarebbe già stata ampiamente superata, anche se poi le differenze fra i singoli Paesi possono essere abissali. Vedremo cosa succederà prossimamente con i prezzi delle batterie sempre più convenienti, le tecnologie sempre più efficienti e accessibili.

