Le auto elettriche superano quelle diesel in Europa: è la prima volta in assoluto

Sul suolo europeo le nuove immatricolazioni inerenti le auto elettriche hanno superate quelle relative alle vetture diesel. Il dato si riferisce allo scorso mese di settembre, e rappresenta una prima volta assoluta in Europa.

L'evento rappresenta una pietra miliare importante, poiché fino a dieci anni fa la propulsione diesel aveva un predominio assoluto nel mercato automobilistico. Le auto elettrificate si sono attestate sul 25 percento delle registrazioni totali di settembre battendo per un soffio quelle diesel, fermatesi al 24,8 percento.

E' già dal 2012 che gli automobilisti europei hanno cominciato a bistrattare in modo sempre più evidente il diesel, portandolo da un market share superiore al 50 percento (dati JATO Dynamics visibili in calce) nell'ottobre del 2011 ad essere superato in volumi dalle soluzioni a benzina nel gennaio del 2017. Da allora la curva non ha fatto altro che calare, arrivando adesso a toccare quella che rappresenta le immatricolazioni delle auto elettriche.

"La domanda per auto a benzina e diesel mostra un calo a doppia cifra se comparato a quello raccolto a settembre 2019, mentre il volume delle EV è cresciuto del 139 percento a 327.800 unità, un record assoluto sia in termini di volume che di market share. Questa è la prima volta che le EV hanno infranto il muro delle 300.000 unità mensili, ed è la soltanto la seconda volta che hanno superato il 20 percento delle registrazioni totali." Queste le parole di un portavoce di JATO Dynamics.



Si tratta di una vittoria importante per l'elettrificazione, ma bisogna sottolineare che il trend post-Dieselgate ha dato uno scossone importante al mercato, invertendo i ruoli nel settore automotive tra propulsione diesel e benzina, la quale avrebbe potuto invece essere la prima ad esser superata in volumi di vendita dalle crescenti auto elettriche.



In Italia questo fenomeno è molto più blando, e le registrazioni di vetture diesel sono ancora nettamente superiori rispetto a quelle delle EV, ma anche il nostro Paese a settembre ha visto un cambiamento importante, con la Tesla Model 3 a guidarlo. A proposito della berlina elettrica di Elon Musk, a breve all'acquisto ci ritroveremo "fra le mani" il modello prodotto a Shanghai: il prezzo sarà più basso, ma cè un "ma".