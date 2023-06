Auto elettriche, lo studio: 'Solo il 30% degli italiani potrebbe già adottare un EV'

In Italia le auto elettriche sono un flop con solo il 4% di vendite sul totale delle nuove immatricolazioni, ma in futuro la situazione potrebbe decisamente cambiare, svoltando verso una mobilità più green.

Al momento l'Italia è piena di auto vecchie e inquinanti, ma secondo un'interessante ricerca realizzata dal Politecnico di Milano, ad oggi tre italiani su 10 potrebbero immediatamente adottare un'auto elettrica.

Se il numero è alto o basso lo lasciamo a voi, fatto sta che attraverso questo studio è stato stilato l'E-Private Mobility Index, l'indice che rappresenta la percentuale di veicoli tradizionali che possono appunto essere sostituiti dagli EV.

La ricerca ha preso in considerazione gli spostamenti di Brescia, Roma e Bari, stimando la sostenibilità economica dell'auto elettrica, l'ammortamento del costo, nonché la lunghezza degli spostamenti e l'esistenza dei punti di ricarica e i prezzi.

Ne risulta che appunto solo il 30% del parco auto italiano potrebbe essere immediatamente sostituito da una full electric, che ovviamente non è un numero che fa strappare i capelli ma che rappresenterebbe comunque un balzo in avanti importante rispetto ai dati attuali.

"Lo studio fatto sui dati telematici in collaborazione con UnipolTech – le parole di Sergio Savaresi, direttore del dipartimento elettronica, informazione e bioingegneria del Politecnico di Milano - evidenzia due concetti fondamentali. Il primo è che l'impatto ambientale di un veicolo e in particolare le sue emissioni di CO2 è largamente legato al tipo di utilizzo più che alla sua classe Euro. È forse giunto il momento, grazie alle moderne tecnologie telematiche, di misurare l'effettivo impatto di ciascun veicolo, e non basarsi su tradizionali valori medi. Il secondo è che, mantenendo il classico schema delle automobili private per uso individuale, l'effettivo passaggio ai modelli elettrici difficilmente potrà superare il 30%".