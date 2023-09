Auto elettriche, l'ultimo studio: 'Non le acquistano perché non sono virili'

Torniamo a parlare di uno degli argomenti più gettonati degli ultimi mesi del settore automotive, leggasi le auto elettriche. L'assist ce lo fornisce un nuovo studio realizzato dal dottor Michael Parent, ricercatore presso l'Università del Texas ad Austin, che ha cercato di meglio capire la percezione degli EV da parte delle persone.

Ebbene in questo nuovo lavoro si sottolinea come le auto elettriche vengano considerate poco maschili e virili. Premessa, lo studio è stato realizzato su un campione di sole 400 persone, e anche lo stesso Michael Parent ne evidenzia i limiti, ma in ogni caso, circolando sul web e sui social, c'è questa tendenza a ridicolizzare le auto elettriche considerandole non troppo virili.

Stando a Parent gli uomini intervistati darebbero priorità ad un comportamento da “vero uomo”, atteggiamento (che poi è tutto da capire cosa si intenda per 'vero uomo') che si avvicina maggiormente alle auto a benzina, per via anche del rombo del motore.

“Non sarebbe uno dei principali motori del cambiamento climatico, ma è un altro fattore, prevenibile, che si aggiunge alla pila di problemi legati al clima", ha detto il dott. Parent al MailOnline. Le auto elettriche potrebbero attrarre la popolazione maschile per la velocità di accelerazione e la tecnologia a bordo, tuttavia nello studio del dottor Parent solo una piccola parte dei 400 intervistati ha mostrato una propensione agli EV.

Le aziende automobilistiche stanno cercando in qualche modo di “normalizzare” le green, come il caso della Hyundai Ioniq 5, considerata la miglior auto elettrica in circolazione grazie al suo rombo artificiale molto simile a quello di un motore a benzina, e al suo comportamento su strada.

Modifiche che sembrano quindi come una risposta alle molte perplessità degli automobilisti verso gli EV, a cominciare proprio dall'aspetto “maschio” del rombo e del suono. "Da una prospettiva evolutiva, durante tutta l'evoluzione umana, i tratti associati alla mascolinità, come la forza fisica e la dominanza, sono stati vantaggiosi per la sopravvivenza e la riproduzione. Le auto elettriche, essendo più silenziose e forse percepite come meno potenti, possono essere viste come una deviazione da questi ideali evolutivi, portando alla resistenza tra coloro che si identificano fortemente con le norme di genere tradizionali”, le parole della dottoressa Louise Goddard-Crawley sempre al Mail.

Quindi conclude: "In sintesi, questo studio dimostra un legame tra la contingenza della mascolinità e gli atteggiamenti legati ai veicoli elettrici e le intenzioni di acquisto, contribuendo al lavoro sulla mascolinità e sulle scelte dei consumatori”.

In ogni caso, al di là dell'aspetto virile degli EV, un recente studio ha sottolineato come la Tesla Model 3 sia acquistata quasi totalmente da uomini, mentre la Fiat 500 sia preferita dalle donne.