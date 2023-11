Auto elettriche, lo studio: 'Chi le ha percorre meno km dei benzina, ed è un problema'

Secondo un importante ricerca realizzata dalla George Washington University, pubblicata sulla rivista accademica Joule, coloro che guidano l'auto elettrica la utilizzano meno dei veicoli a motore termico, per la precisione 7.200 km in meno circa.

Si tratta di una differenza notevole secondo gli analisti, che potrebbe avere un impatto sui modelli climatici e le normative ambientali. In poche parole qualcuno potrebbe pensare che l'automobilista che guida un elettrico percorra un tot di chilometri ogni anno per poi fare un calcolo del risparmio di Co2 su quel totale, ma se i numeri sono inferiori è logico che i calcoli diventano sballati.

John Helveston, coautore dello studio e professore aggiunto di ingegneria gestionale e ingegneria dei sistemi alla George Washington University, ha spiegato: “Spesso si pensa che l’acquisto di un veicolo elettrico sia positivo per l’ambiente, e in genere lo è, ma l’impatto varia in base al chilometraggio. Il nostro studio dimostra che l’attuale generazione di proprietari di veicoli elettrici non li usa quanto le auto a combustione. Per ottenere il massimo impatto, abbiamo bisogno che al volante dei veicoli elettrici ci siano i conducenti con il più alto numero di chilometri, piuttosto che quelli con un basso numero di chilometri”.

Quindi Helveston aggiunge: "Se avete intenzione di creare un modello che preveda quante emissioni possono essere risparmiate dall'adozione dei veicoli elettrici, quel modello dipenderà fortemente da quanto pensiate che i veicoli elettrici saranno guidati". E ancora: “Se le agenzie federali sovrastimano il chilometraggio reale, ciò si traduce in una sovrastima del risparmio di emissioni”.

Per arrivare a tali conclusioni gli autori dello studio hanno utilizzato un database contenente un elenco di circa 34 milioni di auto usate ed il risultato è stato che un'auto elettrica percorre ogni anno in media 11.400 km contro i 18.600 delle vetture con motori termici.

Come spiegarsi questo minor utilizzo? Diverse le cause, a cominciare dal fatto che l'acquisto di un EV comporta una revisione del precedente modo di guidare. Probabilmente per la famosa “ansia da ricarica” si tende a “sprecare” meno chilometri, utilizzando quindi la vettura in maniera senza dubbio più parsimoniosa, ma ci aggiungiamo noi, più intelligente.

Secondariamente, come specificata lo studio, in America molte famiglie ricche acquistano l'auto elettrica come seconda auto, di conseguenza la stessa tende a restare in garage per gran parte della settimana.

Dalla ricerca è emerso anche che le auto elettriche più utilizzate sono le Tesla, a cominciare dalla Model 3 per cui è stato svelato il nuovo modello di recente, e ciò è dovuto principalmente alla loro autonomia e alla rete di supercharger.

"Questo è un segnale - aggiunge il professore della George Washington University - se hai abbastanza infrastrutture, se hai abbastanza autonomia, le persone probabilmente inizieranno a guidare le auto elettriche”.

Sempre stando allo studio è probabile che coloro che macinano più chilometri sono anche quelli più a basso reddito e che di conseguenza non hanno l'accesso al credito iniziale per acquistare un'auto elettrica, storicamente più cara rispetto ad una a benzina.

Si tratta di una tesi quest'ultima che viene sposata anche da numerosi analisti del settore, a cominciare da Tim Levin di Businessinsider secondo cui la domanda di auto elettriche c'è, ma molti non possono permettersele.