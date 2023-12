Auto elettriche, l'ultimo studio: 'Chi macina tanti chilometri non le acquista'

Nel corso degli ultimi mesi sono stati pubblicati diversi studi secondo cui i possessori delle elettriche usano l'auto di meno di coloro che hanno le termiche. Va precisato che si tratta di ricerche e analisi sempre effettuate su suolo americano, ma in ogni caso hanno una loro valenza.

E da qualche giorno a questa parte si è unito al gruppo anche un nuovo studio realizzato da Scientific American, secondo cui fra il 2016 e il 2022, a parità di numero di vetture, coloro che erano in possesso di un'auto termica hanno usato il proprio mezzo per il 62.4% in più rispetto ai colleghi con le vetture elettriche, sulla base delle letture dei contachilometri.

Ovviamente tale situazione genera un problema visto che, se l'uso delle auto a zero emissioni viene sovrastimato, vengono meno gli obiettivi climatici. La soluzione è semplice: vendere più auto elettriche, ma nei fatti non è così facile come sembrerebbero visto che le vetture a batteria costano ancora un bel po' di più rispetto al prezzo di una vettura termica.

Si calcola che in Italia vi siano solo 13 auto elettriche al di sotto dei 35mila euro, e se è vero che il costo di una green va visto nel lungo periodo, quindi come risparmio su bollo, manutenzione, parcheggi, ZTL e soprattutto rifornimenti, è anche vero che ad oggi la maggior parte delle persone non riesce ad accedere al capitale iniziale per acquistare un'auto elettrica o comunque è “spaventata” dai listini.

Ad aiutare in tal senso potrebbero essere le auto elettriche usate: “Gli acquirenti di auto usate – spiega Scientific American - potrebbero invertire questa tendenza. In questo momento gli Stati Uniti hanno una vasta flotta di veicoli elettrici poco usati, disponibili per la vendita (e a prezzi piuttosto competitivi). Gli automobilisti che percorrono più chilometri potrebbero trarre grandi vantaggi dalla riduzione dei costi operativi e di manutenzione, apportando allo stesso tempo benefici all’ambiente se prendessero in considerazione l’adozione di un veicolo elettrico usato e soprattutto se, così facendo, togliessero dalla strada un veicolo più vecchio e più inquinante”.

Lentamente il mercato delle auto usate elettriche sta aumentando di numero anche in Italia e negli ultimi mesi sono iniziate a comparire vetture di seconda mano green (soprattutto Tesla), ad un prezzo interessante.