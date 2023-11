Auto elettriche, altro stop alle agevolazioni: ora tocca all'Irlanda

Si allunga l'elenco dei Paesi che decidono di togliere le agevolazioni alle auto elettriche, e l'ultimo è l'Irlanda. Negli scorsi anni i governi di varie nazioni hanno introdotto incentivi sotto forma di bonus economici ma anche agevolazioni fiscali o esenzioni per diffondere gli EV in maniera capillare.

Fra i Paesi coinvolti anche quello irlandese che cinque anni fa introdusse il cosiddetto LEVTI, Low Emissions Vehicle Toll Incentive, che prevede fra le agevolazioni anche il dimezzamento dei pedaggi autostradali per tutti coloro che guidano un'auto elettrica.

Una misura molto interessante ma che terminerà a breve visto che il Dipartimento dei Trasporti dell'Irlanda ha annunciato nelle scorse ore nuovi tagli agli incentivi pro green. A luglio il governo irlandese aveva deciso di ridurre gli incentivi auto, che nel 2024 torneranno in Italia, passando dai precedenti 5.000 euro a 3.500, mentre nel 2022 erano stati cancellati gli aiuti in favore di chi acquistava una vettura ibrida plug-in, misura già tra l'altro ridotta nel 2021.

Il governo di Dublino non è intenzionato comunque a dismettere il proprio programma in favore dell'ambiente, di cui la mobilità elettrica è una delle componenti principali, ma semplicemente si sta concentrando su altro, a cominciare dalle infrastrutture di ricarica.

Si tratta di una mossa che già altre nazioni hanno effettuato, come ad esempio la Svizzera, che è tornata a tassare le auto elettriche al pari delle termiche, ma anche la Norvegia o la Germania, Paese quest'ultimo dove sono stati ridotti in maniera sensibile gli ecoincentivi nelle scorse settimane.

“Questo cambiamento è in linea con politiche simili ad altre nazioni europee, dove paesi come Norvegia, Germania e Francia hanno iniziato a frenare i sussidi per i veicoli”, ha spiegato appunto il Dipartimento dei trasporti irlandese.

Ovviamente uno scenario di tale tipo è prevedibile anche in Italia ma nel nostro Paese siamo ben lontani dall'eliminare gli incentivi anche perchè fino ad oggi la vendita delle auto elettriche è tutt'altro che decollata, ahi noi.