Auto elettriche stentano? Lapo Elkann prova a spingerle: 'Ho un progetto in ballo...'

Anche Lapo Elkann proverà a spingere la diffusione delle auto elettriche, e lo farà a suo modo, con un progetto innovativo. I dettagli del programma non sono stati svelati, ma parlando con Milano Finanza il nipote dell'Avvocato Agnelli ha accennato a quello che farà nel prossimo futuro.

«Di progetti creativi in ballo ne ho tantissimi – le parole di Lapo Elkann - di cui non posso anticipare i dettagli, se non dire che ne ho due nel settore del motion, sia legato al mondo auto che mare, oltre a una trattativa con un governo rivolta al mondo delle auto elettriche, e sarebbe una prima per un paese europeo. E anche tanto altro sulla solidarietà, con un progetto in Calabria e uno in Portogallo».

Non è ben chiaro quale sia il progetto in ballo ma in ogni caso c'è da essere ottimisti visto che nel corso degli anni il nipote dell'Avvocato ha detto la sua ad esempio nel rilancio della Fiat 500, giusto per citare il caso più emblematico.

Nonostante la sua fama a livello mondiale, Lapo Elkann è stato respinto alla pit lane durante il recente Gp di Monza di Formula 1, episodio che ha fatto il giro dei social. «Sarei onorato di prestare il mio volto ambasciatore del Made in Italy. Ma solo se vedessi sostanza nel progetto. Lo farei per il mio Paese. Amo fare le cose se ne segue progettualità», ha aggiunto a Milano Finanza in occasione della prima giornata del Milano fashion global summit.

Di recente è entrato a far parte del mondo dei designer per Ecoalf: «Ho un immenso rispetto per Armani che è una risorsa per l’Italia, così come per Dolce&Gabbana per Renzo (Rosso, ndr), per Diego (Della Valle, ndr) e ho anche ottimi rapporti con Prada e altri stilisti internazionali. Ho sempre avuto rispetto e stima per il loro lavoro, ma non è la moda la mia fonte di ispirazione principale».

E fra le fonti di ispirazione non possono mancare le auto: «La mia fonte di ispirazione è lo stile, che è qualcosa che rimane, mentre la moda è stagionale. E faccio per esempio riferimento alle forme di certe Ferrari degli anni Sessanta, di certe Porsche, di alcuni modelli di Vespa e Cinquecento».

Lapo Elkann si è distinto negli ultimi anni per le sue auto dallo stile particolare e di recente è stata avvistata una Ferrari Purosange in stile Minecraft che sembra appartenga proprio al nipote di Gianni Agnelli.