Auto elettriche Stellantis a +50% nel primo semestre 2022: i dati finanziari

Il primo semestre del 2022 è stato archiviato già da un bel po' ed è dunque tempo dei primi bilanci ufficiali in casa Stellantis: il gruppo franco-italo-americano ha chiuso con un margine AOI del 14,1%, un utile netto di 8,0 miliardi di euro e un flusso di cassa industriale netto di 5,3 miliardi di euro.

I ricavi netti sono stati pari a 88,0 miliardi di euro, in crescita del 17% rispetto al primo semestre del 2021 grazie ai forti prezzi netti, al mix di veicoli e agli effetti positivi dei cambi di conversione. L'utile operativo rettificato è pari a 12,4 miliardi di euro, in crescita del 44% rispetto al primo semestre 2021 con un margine del 14,1%. Stellantis si è inoltre posizionata al secondo posto nel mercato UE30 per vendite di BEV e LEV, mentre è arrivata terza negli Stati Uniti nel mercato LEV (low emission vehicle).

Le vendite globali di BEV di Stellantis sono aumentate di quasi il 50% su base annua, raggiungendo le 136.000 unità nel primo semestre 2022. L'azienda ha attualmente a listino 20 BEV, mentre altri 28 veicoli elettrici a batteria saranno lanciati entro il 2024. Al di là delle vetture elettriche, Stellantis ha in programma a breve quattro grossi eventi riservati a Dodge, Jeep e Ram, a settembre in particolare avremo il Jeep 4xe Day nel quale vedremo probabilmente altre novità Plug-in Hybrid nella gamma Jeep. Il tutto mentre aspettiamo il lancio della prima Jeep elettrica.