Auto elettriche, le startup stanno perdendo denaro, ed è 'colpa' di Tesla

Tesla ha intenzione di abbassare ulteriormente i prezzi se i tassi di interesse dovessero ancora aumentare, così facendo però si innesca una guerra dalla quale molti stanno venendo tagliati fuori. Molte start-up infatti stanno riscontrando difficoltà a rimanere al passo.

Se case automobilistiche tradizionali potrebbero avere riserve finanziarie più solide, gli investitori vogliono vedere un miglioramento generale delle performance. Ford ha riferito una perdita di 32.000 dollari (poco meno di 30.000 euro) per auto nel secondo trimestre, mentre General Motors ha aumentato le vendite di veicoli elettrici nel primo trimestre.

A soffrirne maggiormente sono le nuove aziende automobilistiche come Lucid e Nikola che potrebbero dover affrontare maggiori sfide finanziarie. Si prevede che entrambe le aziende riportino pesanti perdite. Lucid ha subito problemi di catena di approvvigionamento che hanno rallentato la produzione, mentre Nikola potrebbe vedere un calo delle entrate del 15%. Anche se Nikola ha adottato misure come licenziamenti e la cessione di un'attività di batterie per migliorare il valore delle azioni, potrebbe comunque avere bisogno di ulteriori finanziamenti per soddisfare le proprie esigenze finanziarie continue.

Fisker invece, potrebbe essere in una posizione migliore, poiché sta per iniziare a generare ricavi grazie alle consegne dell'SUV Ocean a partire da giugno. Nonostante disponga di riserve finanziarie solide, la mancanza di componenti ha impedito il raggiungimento degli obiettivi di produzione del SUV.

In mezzo alle sfide e alle incertezze però, c'è un attore chiave che spicca: Rivian, che frallaltro adotterà i connettori Tesla nel 2025. Gli analisti prevedono che le entrate di Rivian aumenteranno di tre volte nel secondo trimestre, raggiungendo 983,1 milioni di dollari. Si prevede anche una riduzione del deflusso di cassa di 600 milioni di dollari a 1,19 miliardi di dollari, migliorando il margine lordo dal 58,6% negativo al 51,3% negativo.