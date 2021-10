Le auto elettriche spopolano in Europa: la crescita è inarrestabile

In tutto il mondo i veicoli elettrici o ibridi si stanno ritagliando delle fette di mercato importantissime. La crescita di queste tipologie di alimentazione forse non ha precedenti, poiché in un paio di anni nell'Unione Europea si è passati da un market share vicino allo zero ad una quota di mercato vicina al 20 percento.

I dati più recenti, condivisi dall'European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), parlano infatti di un market share dei veicoli completamente elettrici e ibridi plug-in appena sotto il 19 percento del totale nel terzo quarto del 2021. I primi hanno avuto uno sviluppo su base annua del 57 percento che li ha portati a 212.000 unità, mentre i secondi si sono attestati su un incremento del 43 percento per 197.000 esemplari.

La curva incrementale è diminuita se prendiamo in considerazione la crescita riscontrata tra il 2019 e il 2020, ma c'è da dire che la scarsità globale di semiconduttori non sta affatto aiutando (Elon Musk è ottimista sulla fine della crisi). Le autovetture moderne richiedono decine di processori per un corretto funzionamento di tutti i sistemi e delle innumerevoli funzionalità integrate, e molti consumatori hanno dovuto ripiegare su modelli meno avanzati tecnologicamente.

A rafforzare la statistica ci pensa oltretutto il crollo verticale delle macchine a benzina (-35 percento), che però restano quelle più vendute. Malissimo invece le motorizzazioni diesel (-50 percento), le quali stanno letteralmente scomparendo dalla circolazione. Basterebbe tornare indietro nel tempo di soli otto anni per trovare i veicoli diesel al 50 percento di market share nell'Unione Europea, ma adesso la situazione è cambiata drammaticamente.



Alcuni mesi fa si è arrivati ad un accordo per il quale l'UE metterà al bando benzina e diesel dal 2035 e, dando un'occhiata agli attuali trend del mercato, è lecito presupporre che non sarà un veto particolarmente traumatico, sia per i produttori che per i consumatori.