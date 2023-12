Le auto elettriche stanno spingendo la Cina verso la fine dell'era del petrolio

In Cina le auto elettriche sono ormai una realtà consolidata. Dall'inizio del 2017 ad oggi sono stati venduti più di 18 milioni di veicoli elettrici nel gigante asiatico, quasi la metà del totale mondiale e più di quattro volte delle green commercializzate negli Usa.

Non è solo questione di grandi numeri e di popolazione record, visto che in Cina le auto elettriche piacciono, e parecchio anche. Tecnologia, design finalmente in linea con lo stile europeo e americano, ma anche tante stazioni di ricarica, circa 2,5 milioni, e grandi incentivi, hanno convinto i cinesi a passare all'elettromobilità.

E il meglio deve ancora venire visto che nel 2024 arriverà un'auto elettrica cinese con 984 km di autonomia e tempi di ricarica brevissimi. Entro il 2026 la metà del totale delle auto nuove vendute in Cina sarà elettrico, e tale situazione, oltre a fare di Pechino il leader mondiale delle green con tanto di dichiarazione di guerra da parte dell'Unione Europea, sta permettendo alla stessa Cina di uscire lentamente dall'era del petrolio.

"Ogni automobile che va ad elettricità, la guidi senza usare il petrolio", ha affermato Robert Brecha, professore di sostenibilità all'Università di Dayton nell'Ohio. "Se il tasso di crescita dei veicoli elettrici in Cina]dovesse continuare così per il prossimo decennio, ciò inciderebbe notevolmente sul consumo di petrolio a livello globale”.

La Cina è la più grande nazione importatrice di greggio al mondo, e le sue continue richieste di greggio hanno contribuito alla crescita dei prezzi. Ma secondo molti analisti siamo ormai arrivati al picco di domanda di petrolio, e se non accadrà l'anno prossimo o nel 2025, in ogni caso l'era del greggio ha le “ore” contate.

Ad oggi vengono consumate 780 milioni di tonnellate di petrolio all'anno in Cina, e probabilmente siamo arrivati sul plateau, dopo di che la situazione inizierà lentamente a migliorare, con il contemporaneo aumentare delle vendite delle auto elettriche.

Sia chiaro, nessuno qui sta descrivendo la Cina come il Paese green e ambientalista per eccellenza, tenendo conto dell'enorme consumo di carbone, il combustibile fossile più sporco al mondo, ma in ogni caso, per quanto riguarda petrolio ed elettriche, Pechino rappresenta senza dubbio un Paese da imitare.

"Ad un certo punto, la maggior parte delle persone vivrà l'esperienza dei veicoli elettrici, guarderà le auto a benzina e dirà 'Cosa stai facendo? Perché guidi ancora quella vecchia macchina?'”, conclude Anders Hove, ricercatore senior presso l’Oxford Institute for Energy Studies