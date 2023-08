Auto elettriche, quanto hanno speso gli italiani a luglio? 33mila euro (salvo incentivi)

Quanto hanno speso gli italiani a luglio 2023 negli EV? Anche durante lo scorso mese la vendita delle auto elettriche in Italia è stata un flop, ma in ogni caso, dai dati ufficiali UNRAE è possibile avere una fotografia della spesa dei nostri connazionali in quanto ad elettrico.

Prendendo in considerazione il prezzo di listino della versione base delle auto più vendute, senza quindi considerare gli incentivi (sarebbe impossibile sapere quanti hanno rottamato un'auto e via discorrendo), è emerso che nel nostro Paese si è speso di media circa 33mila euro per l'acquisto di una vettura elettrica.

Si tratta di una cifra pari ad esattamente il doppio rispetto a quanto speso per la top 10 delle auto più vendute in Italia a luglio pari a poco meno di 17mila euro. L'auto più cara fra le 10 elettriche più acquistate in Italia è stata anche la più venduta, leggasi la Tesla Model Y, vettura da record che è in vendita a circa 47mila euro.

Subito dietro spazio alla Tesla Model 3, in vendita invece a 41.500 euro. Gradino più basso del podio per la Fiat 500 elettrica, venduta a 33mila euro, mentre al quarto posto e medaglia di bronzo troviamo la Smart Fortwo, acquistabile in cambio di 24.500 euro. La piccola tedesca non è però la più economica del gruppo, scettro che spetta invece alla Dacia Spring, in vendita a poco più di 20mila euro, leggasi 20.700, e nona auto elettrica più venduta in assoluto a luglio 2023 nel nostro Paese.

In quinta posizione troviamo il SUV compatto di MG, la MG4, venduta a circa 30mila euro, davanti alla Renault Megane elettrica che invece è in vendita nell'allestimento base a circa 40mila euro. Spazio quindi alla Peugeot 208, acquistabile a 33.800 euro, poi alla Renault Twingo elettrica, la terza ed ultima auto del gruppo al di sotto dei 25mila euro (precisamente 24.400). Infine, a completare la top 10 delle auto elettriche più vendute in Italia troviamo l'Opel Corsa E, acquistabile a circa 35mila euro.