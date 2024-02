Auto elettriche, sondaggio EV Chain: solo il 3,5% tornerebbe ad una vettura termica

Un recente sondaggio condotto dal canale Youtube Chaine EV, specializzato in veicoli elettrici, ha rivelato un notevole tasso di soddisfazione tra i proprietari di auto elettriche. Questi numeri vanno in contraddizioni con altri studi condotti in Europa che invece descrivono uno scenario opposto.

La Chaine EV ha lanciato un sondaggio nella sua community, composta da quasi 50.000 iscritti, con l'obiettivo di comprendere meglio le aspettative e le scelte degli automobilisti e di contrastare la disinformazione attorno all'elettrico (anche Federcarrozzieri in Italia si è proposta di contrastare la disinformazione sui veicoli elettrici). Lo studio ha coinvolto 3.659 partecipanti, principalmente uomini tra i 30 ei 60 anni che guidano veicoli elettrici. Tra i partecipanti, 2.732 erano proprietari di auto elettriche.

I risultati del sondaggio indicano che il 56% dei proprietari di auto elettriche non vuole tornare indietro. Solo il 3,5% ha dichiarato di essere aperto a questa opzione. Inoltre, il 65,6% dei partecipanti ha assegnato un punteggio massimo di 10 quando gli è stato chiesto se consiglierebbero un'auto elettrica ai propri cari.

Rispondendo alla domanda sulla soddisfazione nei confronti delle auto elettriche, il 75,8% ha dichiarato di essere completamente soddisfatto, mentre solo lo 0,5% ha affermato di non essere molto soddisfatto. Questi risultati suggeriscono una forte adesione e soddisfazione tra i proprietari di auto elettriche intervistati.

L'indagine contrasta con uno studio precedente condotto da Yougov per conto di Monta, che aveva suggerito che il 54% degli acquirenti di auto elettriche si pentiva della propria scelta. Tuttavia, l'indagine di Monta è stata criticata per il suo campione limitato di individui, che includeva solo 618 conducenti di veicoli elettrici o ibridi plug-in su un totale di 6.167 partecipanti. La Chaine EV ha evidenziato le limitazioni di questo studio e ha cercato di ottenere una rappresentazione più accurata delle opinioni dei proprietari di auto elettriche attraverso il suo sondaggio più ampio.

È importante notare che entrambi gli studi sono soggetti a possibili pregiudizi, in quanto coinvolgono partecipanti interessati ai veicoli elettrici. Tuttavia, la dimensione del campione e la varietà delle risposte nel sondaggio della Chaine EV offrono un quadro più completo e rappresentativo delle opinioni dei proprietari di auto elettriche e quindi, in generale, possiamo considerarlo come più affidabile di quello di Yougov.