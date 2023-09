Auto elettriche, servono 6 milioni di tonnellate di litio entro il 2030: ce la faremo?

Se è vero che gli EV inquinano effettivamente meno della auto termiche (e su questo non vi sono dubbi), l'approvvigionamento di litio è diventato una questione cruciale nell'industria delle auto elettriche. La crescente domanda di litio è spinta dalla diffusione dei veicoli elettrici, ma ci sono sfide da affrontare riguardo la sua disponibilità.

Mentre i prezzi del litio sono diminuiti nel breve termine, questi sono stati in rialzo negli ultimi anni, a causa dei vincoli di fornitura nel 2022. Ciò potrebbe influenzare i costi delle auto elettriche a lungo termine. Secondo alcune proiezioni, la domanda di litio potrebbe superare l'offerta in futuro, il che potrebbe limitare la produzione di milioni di auto elettriche se non si riesce a estrarre il litio abbastanza rapidamente. La questione dell'approvvigionamento di litio rappresenta una sfida per i legislatori che vogliono promuovere i veicoli elettrici.

I principali player nel settore delle batterie per auto elettriche sono NCM e LFP, entrambe basate su tecnologia agli ioni di litio ed entrambe voraci di una enorme quantità di materie prime. Negli ultimi anni, i prezzi del litio sono diminuiti, ma nel 2022 hanno registrato un improvviso aumento dovuto a problemi di approvvigionamento in seguito allo shortage d'offerta in seguito alla pandemia.

Per il 2023 invece, le stime di Benchmark Mineral Intelligence hanno evidenziato un calo dei prezzi scesi al di sotto di $100 per kWh, rappresentando un risparmio del 33% rispetto all'anno precedente. Questa situazione ha implicazioni importanti per l'industria delle auto elettriche, influenzando il costo delle batterie e, di conseguenza, l'accessibilità dei veicoli elettrici.

La brutta notizia collegata alle proiezioni riguardanti l'approvvigionamento di litio riguardano la disponibilità effettiva: in totale, per soddisfare la domanda in rialzo, servirebbero circa 5,8 milioni di tonnellate di litio. Basti pensare che al di fuori degli Stati Uniti, nel 2021, sono state estratte solo circa 130.000 tonnellate di litio.

All'estremità inferiore delle stime (quelle più ottimistiche per chiarirci), si presume che il mondo avrà bisogno di poco più di 3,4 milioni di tonnellate di litio. Nel caso di una fornitura limitata, ovvero se non riuscissimo a produrre a sufficienza, ciò potrebbe significare una disponibilità di soli 2,8 milioni di tonnellate.

Il risultato di tutto questo potrebbe riversarsi direttamente sui prezzi degli Ev: data la disponibilità limitata (e irregolare) delle materie prime, potremmo assistere ad un andamento dei prezzi irregolare per i veicoli elettrici nel tempo e caratterizzato dai dei sali e scendi molto frequenti (nel caso peggiore).

Un altro esempio di offerta non sufficiente a soddisfare la domanda nel mondo degli EV, riguarda la Cina che non riesce più a trovare sufficienti navi cargo per esportare i loro veicoli in occidente e nel resto del mondo.