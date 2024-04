Auto elettriche, un semplice modulo può aumentarne l'autonomia del 20%

Le auto elettriche sono da sempre accompagnate da vari dubbi, tra leggende metropolitane e realtà. Dalle poche colonnine presenti in Italia (in Europa il 61% è diviso tra Francia, Olanda e Germania) ai prezzi d'acquisto troppo alti, ma soprattutto la "scarsa" autonomia delle vetture. Ma per quest'ultima ora c'è una soluzione.

Si tratta di un modulo aggiuntivo proveniente da un'azienda tedesca con sede a Stoccarda che promette miracoli, o giù di lì. L'invenzione è frutto dell'operato di Mahle, un produttore di componentistica per l'automotive molto famoso nel settore, capace di stringere solidi rapporti con i più grandi e importanti brand delle quattro ruote del mondo. Ebbene, adesso avrebbe addirittura studiato, e prodotto, un elemento meccanico capace di offrire addirittura il 20% di autonomia in più ai modelli full-electric, migliorando in modo significativo anche la velocità di ricarica (auto elettriche, 'Meno guasti ma più difetti rispetto alle termiche'. Lo rivela uno studio).

L'oggetto in questione, secondo quanto rivelato dalla stessa Mahle, riuscirebbe intelligentemente a unire le funzioni di vari componenti di un'auto elettrica; il risultato, oltre a una massimizzazione dell'autonomia del mezzo, permette anche un risparmio dei costi e soprattutto degli spazi. Non si sa ancora molto riguardo a questa nuova tecnologia, ma a quanto pare qualche colosso automotive vi ha già messo gli occhi sopra.

Infatti, riprendendo quanto affermato dallo stesso produttore, Mahle avrebbe ricevuto due grandi ordini, di cui uno rappresenta la più grande commissione della sua storia, arrivando a un totale di 1,5 miliardi di euro. I nomi di questi due colossi non sono stati resi pubblici ma la testata giornalistica olandese Auto Bild ha fatto il nome di Stellantis (uno dei più grandi player europei, e unico produttore presente in Italia) e BYD (il gigante cinese capace di sfidare Tesla). Ecco, ma il mondo delle quattro ruote a emissioni zero è destinato realmente a cambiare e a diventare il futuro? Forse Mahle ha trovato la chiave di volta ('L'Ue non è pronta per il ban termico del 2035'. Tutti i dati che certificano il 'flop')...

Su Bosch Home Garden Compressore d'aria Pompa Per BiciclettaMini P è uno dei più venduti di oggi.