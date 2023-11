Auto elettriche 'Se tutti le usassimo -89% di Co2, benefici sensibili anche per la salute'

Continua la serie di podcast del Corriere della Sera “Processo all'auto elettrica” e nell'ultima puntata ci si è soffermati sull'impatto ambientale di una vettura a zero emissioni.

Spesso e volentieri i detrattori hanno contestato il fatto che in realtà un'auto elettrica sia inquinante quanto quella a combustione termica, ma i numeri smentiscono in maniera palese questo raffronto, evidentemente fake.

Enrico Al Mureden, avvocato e ordinario di diritto civile all’Università di Bologna e docente alla Motorvehicle University of Emilia-Romagna a Modena ha spiegato: «L’auto elettrica di per sé, ossia “allo scarico”, non emette polveri sottili, sostanzialmente non emette CO2. Quindi potremmo dire che se tutte le auto fossero elettriche davvero ci sarebbe un abbattimento pressoché totale dell’attuale inquinamento. Questo si raggiungerà in modo graduale man mano che le auto cambieranno».

E se tutti usassimo l'auto elettrica i benefici sarebbero notevoli dal punto di vista delle emissioni: «Alcune proiezioni riguardanti le più grandi città italiane indicano riduzioni del biossido di azoto che oscillano tra il 53% del 2025 e l’89% del 2030 — continua Al Mureden — e contrazioni dei valori medi giornalieri di PM10 che tenderanno a ridursi dal 36% (nell’arco di cinque anni) al 41% (nel più lungo periodo di 10 anni). Questi risultati potrebbero essere ulteriormente migliorati via via che i veicoli elettrici sostituiranno quelli tradizionali e anche in considerazione della conversione complessiva del sistema di produzione di energie rinnovabili. In definitiva, nelle fasi più avanzate della transizione, la pressoché totale sostituzione del parco circolante costituirebbe un’autentica panacea capace di eliminare rilevanti esternalità negative storicamente collegate al traffico veicolare».

Secondo un recente studio le auto elettriche sarebbero inquinanti per via del consumo eccessivo di pneumatici ma il docente sembra smentire tale tesi. L'utilizzo delle vetture a zero emissioni, infatti, comporta un miglioramento dal punto di vista della salute, tenendo conto di quanto incida l'inquinamento atmosferico sul fisico dell'uomo: «L’abbattimento dell’inquinamento comporterebbe anzitutto sensibili benefici dal punto di vista epidemiologico, considerato che gli attuali livelli di polveri sottili rappresentano un rilevante fattore di rischio per molteplici patologie e della conseguente spesa sanitaria».

Il prof Al Mureden ha quindi chiosato ricordando i numerosi risvolti ambientalisti derivanti da un uso massiccio dell'auto elettrica: «L’affermarsi dell’auto elettrica, inoltre, costituirebbe un fondamentale tassello nella lotta al cambiamento climatico; occorre considerare, infine, i benefici sotto il profilo della tutela del patrimonio artistico, gravemente compromesso dall’inquinamento atmosferico delle grandi città. A queste considerazioni deve aggiungersi anche l’impatto dell’inquinamento acustico che, vista la totale silenziosità di funzionamento dell’auto elettrica, costituirà un ulteriore elemento di vantaggio».

Sull'inquinamento delle auto green sono numerosi gli studi controversi e secondo uno dei più recenti se le auto elettriche si usano poco rischiano di essere più inquinanti delle termiche.