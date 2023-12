Auto elettriche: 'Se non ci fosse stato il ban del 2035 forse avrebbero venduto di più'

E' estremamente interessante l'analisi rilasciata ai microfoni de Il Sole 24 Ore da parte di Marco Santino, partner di Oliver Wyman, nei confronti del mercato delle auto elettriche. Le vetture a batteria stanno crescendo in tutto il mondo ma forse non sono esplose come qualcuno si aspettava.

Se si prendono come riferimento i mercati principali, come ad esempio gli Stati Uniti, il Giappone, ma anche la Germania, i dati non fanno senza dubbio saltare di gioia, senza nominare poi l'Italia, con il peso delle auto elettriche pari al 3,9%, fanalino di coda dell'Unione Europea.

L'incertezza regna sovrana quindi: “Chi può scommettere sulla stabilità nei prossimi anni? - si domanda Santino - di qui la necessità, per i costruttori, di essere prudenti. Ovviamente è una prospettiva che piace un po’ meno agli investitori”.

Quindi ha proseguito: “Ci stiamo accorgendo che la quota di early adopter, gli entusiasti, si è ormai saturata – prosegue riferendosi agli acquirenti delle auto elettriche - per il resto la situazione attuale è figlia del fatto che il prodotto, comunque, non rispecchia le aspettative giuste o presunte di alcuni segmenti di mercato: mi riferisco al tema dell’autonomia, ma anche al tema della maturità del prodotto. E il costo, oggettivamente, è percepito come uno degli elementi di freno maggiore: il prezzo unitario si è livellato molto verso l’alto”.

A tutto ciò si è aggiunto anche il ministro dell’Industria degli Emirati Arabi Uniti, che alla Cop28 ha spiegato che senza il petrolio si torna all'età della pietra, ed è logico quindi che le persone già scettiche verso le green lo diventino ancora di più: perchè dovrei rinunciare alla mia cara vecchia vettura con il motore endotermico se fino ad oggi ha sempre fatto il suo dovere?

“Viene percepita come una scelta molto politica probabilmente perché è stata una scelta molto politica, certo – prosegue l'esperto - e soprattutto il famoso stop Ue ai motori a scoppio, al 2035, è stato percepito come una forzatura, una decisione imposta senza un razionale perché si stava già andando progressivamente verso logiche di riduzione delle emissioni. Avrebbe avuto più senso un’operazione di accelerazione dello smaltimento del parco circolante piuttosto che un blocco sulla tecnologia”.

Secondo Santino paradossalmente se non vi fosse stato il ban forse oggi le auto elettriche sarebbero state percepite in maniera più leggera: “Se tutto il processo fosse stato meglio accompagnato la curva d’adozione sarebbe stata molto più graduale e invece adesso si avverte una sorta di rifiuto aprioristico, come dire: me lo state imponendo, quindi vado in direzione opposta”.

Quindi l'esperto chiosa dicendo: “Siamo tutti convinti di cosa ci aspetta entro il 2030, ma la questione vera è: cosa succederà nei prossimi due anni?”.