Le auto elettriche faranno saltare la rete a partire dal 2035?

Mentre in Italia il Governo Meloni continua a lodare le proprietà dei motori termici, negli USA hanno capito che la rivoluzione degli EV ormai avverrà di sicuro, la sola incognita è capire quando. Diversi Stati hanno già annunciato che venderanno solo EV dal 2035, la rete elettrica però riuscirà a sopportare il carico di energia richiesta?

Si tratta di un tema caldissimo anche in Italia, con molti utenti convinti che il passaggio alle elettriche sarà un disastro per la nostra corrente elettrica, molta della quale viene oggi importata a caro prezzo. Se noi italiani siamo cauti e pessimisti, gli americani si stanno dimostrando meno timorosi. InsideEVs USA ha registrato due lunghe interviste a due persone che stanno lavorando proprio all’evoluzione della rete nel 2035. Parliamo di Eric Cahill, Strategic Business Planner presso la Sacramento Municipal Utility District in California, e John Markowitz, Senior Director e Head of eMobility per la New York Power Authority. Parliamo di due Stati, la California e New York, che hanno deciso di bannare i nuovi veicoli a partire dal 2035, nonostante questo i due tecnici non sembrano affatto preoccupati in merito alla tenuta della rete.

Dal 2035 nei suddetti Stati circoleranno milioni di auto elettriche, i tecnici però sono sicuri che la rete resisterà, nessuno sarà costretto a evitare la ricarica nei momenti di maggior picco. Anche la data del 2035 sembra ragionevole, del resto ricordiamo che lo switch riguarda solo i nuovi veicoli, chi acquisterà una vettura termica nel 2033 o nel 2034 potrà sfruttarla tranquillamente finché non andrà rottamata, fino a 10 o 15 anni dopo. I due intervistati hanno ovviamente confermato che i prossimi anni ci metteranno davanti a diverse sfide, non appena saputa la data del 2035 però ci si è subito messi al lavoro affinché tutto possa funzionare a tempo debito, il modo corretto di affrontare questa rivoluzione anche secondo noi, ne abbiamo parlato nell’articolo Le parole del Governo Meloni sono miopi e fuori dal tempo? Ovviamente l’Italia non è gli Stati Uniti, inoltre la California e New York potrebbero essere le nostre Roma e Milano, ovvero realtà più avanzate rispetto al resto del Paese, il succo del discorso però non cambia: è fondamentale mettersi subito al lavoro per preparare al meglio la rivoluzione elettrica.