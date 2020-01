Anche le auto elettriche di Rivian avranno Alexa integrata di default

Rivian si aggiunge alla lista di brand che porteranno Alexa all'interno delle loro auto, di default, pre-installata all'interno del sistema di infotainment.

Recentemente il legislatore italiano è intervenuto approvando una nuova maxi-sanzione contro gli automobilisti che verranno beccati ad usare il telefono alla guida. È uno dei più grandi problemi di sicurezza stradale, e una misura draconiana era ormai necessaria. Un altro ottimo modo per impedire agli automobilisti di distrarsi è quello di evitare loro completamente la necessità di doversi interfacciare con schermi e pulsanti fisici di ogni genere. In questo, gli assistenti vocali sono un ottimo strumento.

Così, fa sinceramente piacere vedere come sempre più case automobilistiche abbiano deciso di stringere partnership con le aziende tech per implementare i loro assistenti vocali.

Ieri abbiamo raccontato dell'arrivo di Alexa, per la prima volta, su una supercar: Lamborghini monterà di default l'assistente di Amazon su tutte le sue nuove Huracan EVO. Peraltro, l'integrazione è notevole e non è limitata al solo sistema di infotainement.

Oggi sappiamo che anche Rivian, l'interessante produttore di veicoli premium elettrici, ha stretto una partner con Amazon.

Alexa arriverà sui veicoli R1T e R1S. Sarà pre-installata di default, come sulle Lamborghini, non sarà necessario abbinare uno smartphone o un altro device. Anche per le Rivian l'integrazione va oltre i semplici comandi dedicati all'infotainment: non solo si potrà cambiare stazione radio in modo agevole, ma si potrà anche regolare il riscaldamento con un semplice comando della voce. Alcune delle funzioni potranno essere usate anche quando la macchina non è collegata ad internet.