Auto elettriche, risposta Cina all'UE: 'Cresciamo con l'innovazione non con i sussidi'

Quando si parla di auto elettriche, l’UE ha una tremenda paura della Cina. Il Paese asiatico ha investito in ricerca e sviluppo e oggi si trova in vantaggio, tecnologicamente parlando, oltre a controllare materie prime fondamentali per la costruzione di batterie. Ora però la Cina è stanca delle accuse di “sovracapacità”.

Il Ministro cinese del Commercio, Wang Wentao, ha rispedito le accuse di “sovracapacità produttiva” al mittente (alla UE insomma) nella giornata di domenica 7 aprile 2024. Come anticipato sopra, si parla di auto elettriche, un settore su cui la Cina sta investendo come se non ci fosse un domani, anche in vista di una conquista commerciale dell’Europa. Secondo Wentao, le accuse sono prive di fondamento, visto che l’industria locale ha raggiunto gli attuali obiettivi lavorando sodo, “innovando in maniera corposa, migliorando l’efficienza della supply chain e spingendo una libera competizione del mercato, senza sfruttare sussidi”.

Il Ministro ha anche detto che lo sviluppo portato avanti dalla Cina con le auto elettriche sta contribuendo a raggiungere gli obiettivi prefissati per la salvaguardia del pianeta, che come sappiamo rischia di soffrire in maniera clamorosa i cambiamenti climatici se non si inverte il trend di crescita della CO2. La Cina ha anche fatto sapere che supporterà le aziende locali che costruiscono EV, difendendo i loro diritti e i loro interessi (e di questo ci eravamo già accorti dopo che il governo cinese ha salvato tre case automobilistiche dal fallimento lo scorso mese di marzo). Wentao avrebbe rilasciato tali dichiarazioni a una round table tenuta con alcuni dei maggiori gruppi e marchi dell’automotive cinese, da Geely (Volvo Cars, Smart, Polestar, Lynk & Co) a SAIC Motors, passando per BYD e CATL. Una riunione indetta proprio in seguito alle accuse di USA e UE di star spingendo su una sovracapacità produttiva per avere un vantaggio competitivo, rischiando così di monopolizzare il mercato o comunque condizionarlo fortemente.

In merito alla questione bisogna dire che l’accanimento della UE contro la Cina e le sue auto elettriche si sta pian piano sgonfiando, anche in seguito a importanti dichiarazioni di aziende top class come Mercedes-Benz e Renault. Il CEO di Mercedes-Benz si è detto contrario alle tasse maggiorate sulle BEV cinesi, più o meno lo stesso ha detto Luca De Meo del Renault Group, secondo cui il protezionismo fa sempre male al mercato. È ormai chiaro che la differenza andrà fatta sulla qualità dei prodotti, il marketing e i servizi. “Speriamo che l’Europa renda legittimi i diritti e gli interessi dell’industria cinese e che favorisca un commercio equo e senza favoritismi fra le varie aziende” ha detto la CCCEU, la camera di commercio cinese che si occupa degli scambi con la UE.

