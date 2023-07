Auto elettriche, riscritta la storia: per la prima volta venduti più EV che diesel

Per la prima volta nella storia dell'Europa, le immatricolazioni delle auto elettriche nel Vecchio Continente sono state superiori a quelle del diesel. E' un traguardo decisamente da segnare in rosso sul calendario visto che mai prima d'ora era accaduto.

Nonostante lo scetticismo verso gli EV, vedi anche il flop delle auto elettriche in Italia, i nostri amici continentali hanno acquistato più vetture green che diesel. Nel dettaglio la vendita di auto elettriche è cresciuta del 66.2 per cento su base annua, per un totale di 158.252 auto commercializzate a giugno 2023, con una quota di mercato che è salita al 15.1 per cento contro il 10.1 del giugno 2022.

Di contro è diminuita quella del diesel, passando dal 17.4 del giugno dell'anno scorso al 13.4 attuale. Notizie positive quindi, chiaro indizio che almeno a livello europeo stiamo andando verso la giusta direzione anche se vi è ancora molto da fare, a cominciare dalle colonnine, che devono essere più diffuse, passando dai tempi di ricarica, che bisognerà cercare di accorciare equiparandoli (quasi) a quelli del rifornimento del carburante.

Si dovrà poi risolvere il problema di coloro che non potranno installarsi una colonnina in casa, ma a riguardo vi sarebbero già dei progetti inerenti il posizionamento di punti di ricarica nei condomini.

Tornando ai dati di vendita di giugno 2023, sono in calo le ibride, con le PHEV che si sono piazzate al terzo posto dietro a benzina e appunto elettriche. Prendendo invece in considerazione i primi sei mesi dell'anno, in Europa le BEV hanno raggiunto quota 703.856 immatricolazioni, il 53.8 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022.

Da segnalare infine il nuovo exploit della Tesla Model Y, che dopo essere divenuta l'auto più venduta al mondo nel Q1 2023, si è presa anche lo scettro di auto più venduta in assoluto in Europa a giugno e nei primi sei mesi dell'anno: chi la ferma più?