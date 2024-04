'Auto elettriche rischiano di provocare l'estinzione delle scimmie'. L'ultimo studio

Non bastavano tutte le cattiverie gratuite nei confronti delle auto elettriche: ora ci si mette anche la scienza di traverso alla diffusione delle BEV. Proprio così perchè un recente studio ha messo in cattiva luce le vetture a batteria in quanto rischierebbero di far estinguere le scimmie.

Il riferimento è al lavoro dei ricercatori dell'università tedesca Martin Luther di Halle-Wittenberg, secondo cui l'estrazione dei minerali necessari per le auto elettriche e le turbine eoliche, che in questi ultimi anni è ovviamente proliferata, potrebbe far scomparire fino ad un terzo dei gorilla e degli scimpanzé africani.

Tutta colpa della distruzione delle foreste, dell'inquinamento, e dei suoni da perforazione, che ovviamente non giovano agli amici pelosi. Secondo i calcoli effettuati dallo studio in questione, fino a 180mila grandi scimmie sarebbero minacciate dal boom dell'estrazione mineraria dell'Africa, tenendo conto che nel continente nero vi è il 30 per cento delle risorse minerarie mondiali che stanno divenendo sempre più richieste.

I ricercatori hanno pubblicato il loro studio su Science Advances, scrivendo: “L’Africa sta godendo di un boom minerario senza precedenti che minaccia le popolazioni selvatiche e interi ecosistemi”. Il rischio maggiore si ha nei Paesi dell'Africa a occidente come ad esempio Sierra Leone e Guinea, dove vive l'80 per cento della popolazione di scimmie. Secondo i ricercatori il rischio sarebbe addirittura sottostimano rispetto alle minacce reali, e ciò getta per l'ennesima volta in cattiva luce le povere green.

Non bastano quindi le note fake news contro le auto elettriche, ora anche gli scienziati stanno remando contro, temendo una devastazione dell'ambiente e sottolineando l'importanza di lasciare intatte alcune aree dove la biodiversità è elevata.

Secondo la dottoressa Jessica Junker di Re:wild, associazione no-profit texana, le aziende dovrebbero concentrarsi più sul riciclaggio dei materiali critici dai rifiuti: “C'è un enorme potenziale nel riutilizzo dei metalli – spiega - dobbiamo semplicemente consumare in modo più sostenibile. Allora sarà possibile lasciare intatte almeno alcune delle aree che sono molto importanti per le grandi scimmie”. Per alimentare le batterie delle auto elettriche servono 6 milioni di tonnellate di litio entro il 2030: ce la faremo?

Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti oggi su