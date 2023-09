Le auto elettriche sono più rilassanti delle termiche: ecco perché in 5 punti

Le auto elettriche potrebbero avere alcuni difetti come ad esempio i tempi di ricarica un po' dilatati, il prezzo ancora elevato, e i costi di riparazione superiori del 30%, ma in ogni caso presentano diversi pregi che durante un lungo viaggio potrebbero fare la differenza.

Chiunque abbia mai viaggiato su un EV non potrà infatti non essersi accorto della rilassatezza che la stessa vettura green comporti, un beneficio non da poco tenendo conto che il guidare un'auto è considerato da molti automobilisti assolutamente stressante.

Ma a cosa si deve tale relax? Prima di tutto all'assenza del rumore. Non sentire alcun rombo dal motore, soprattutto suoni meccanici che potrebbero risultare fastidiosi, (cosa che avviene in particolare in auto di una certa età), rappresenta senza dubbio un vantaggio per chi guida e per gli occupanti dell'elettrica. Uno studio ha associato l'assenza del suono delle elettriche al problema di cinetosi, ma nella maggior parte dei casi gli automobilisti trovano tale silenzio decisamente allettante.

Le auto elettriche nella stragrande maggioranza dei casi registrano anche pochissime vibrazioni e ciò è ovviamente legato all'assenza del motore. Che dire poi della guida con un solo pedale, una modalità che solo chi è in possesso di un'auto elettrica può sperimentare. Dopo un po' di pratica un EV si può guidare di fatto con il solo piede destro e senza quasi mai frenare tenendo conto della rigenerazione dell'energia quando si alza il piede. Chiunque abbia avvertito dei crampi al polpaccio destro o comunque dei dolorini alla gamba durante i lunghi viaggi, entrerà decisamente in un altro mondo alla guida di un EV.

Ovviamente guidare con un piede è possibile perchè su un'elettrica non esiste il cambio, di conseguenza, soprattutto negli ingorghi cittadini, con un'auto green si potrà sperimentare la comodità già provata da coloro che hanno il cambio automatico. Infine l'ultimo motivo per cui le auto elettriche sono più comode e rilassanti rispetto alle termiche è la mancanza di latenza nell'accelerazione.

Grazie alla coppia istantanea e senza alcun cambio, l'accelerazione è di fatto istantanea, non esiste alcuna “esitazione” fra la pressione del pedale e lo spostamento in avanti dell'auto. Si ha la sensazione che il proprio cervello sia direttamente collegato al motore, e ciò garantisce anche una certa sicurezza.