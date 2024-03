Le auto elettriche stanno riducendo la vendita di petrolio di 500.000 barili al giorno

È vero, le auto elettriche stanno vivendo un piccolo momento di crisi dovuto a prezzi alti e incentivi insufficienti. Tuttavia in giro per il mondo ci sono milioni di esemplari in circolazione, già sufficienti a far scendere la domanda di petrolio.

A dirlo non siamo ovviamente noi, “a sentimento”, ma è l’International Energy Agency (IEA). Anche se in Europa abbiamo le percentuali di market share maggiore, è in Cina che vi è il maggior numero di auto elettriche in assoluto, un’onda d’urto clamorosa che sta condizionando anche altri mercati del mondo. Secondo ING, nel 2023 le auto elettriche vendute nel Paese asiatico hanno toccato quota 30% di market share, quasi un’auto su 3 è stata insomma BEV. Quest’anno si dovrebbe toccare il 35%, mentre in Europa nazioni come la Norvegia hanno ormai percentuali di vendite elettriche al di sopra del 70% all’anno.

Questa enorme rivoluzione elettrica, che ancora deve raggiungere per bene il mercato di massa, già contribuisce a ridurre la domanda di petrolio worldwide. Secondo la IEA, vengono richiesti 550.000 barili di petrolio in meno ogni giorno, il che si traduce in una perdita dell’1% della domanda giornaliera attuale. Potrebbe sembrare poco ma si tratta in ogni caso di una percentuale interessante. Sempre secondo la IEA, “senza l’impatto delle auto elettriche la domanda di petrolio sarebbe tornata a livelli pre-pandemici”.

Anche l’utilizzo dei biocarburanti sta abbassando il fabbisogno quotidiano di petrolio (per saperne di più: pro e contro dei biocarburanti), per non parlare degli impianti fotovoltaici, eolici e nucleari, che assieme a BEV e pompe di calore hanno contribuito a ridurre l’uso dei carburanti fossili del 5% negli ultimi cinque anni. È una quota enorme, equivalente all’energia utilizzata annualmente da Corea e Giappone messi assieme.

Su AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti di oggi.