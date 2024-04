Le auto elettriche stanno riducendo la CO2 nella Bay Area e questa è un'ottima notizia

La rete di monitoraggio della qualità dell'aria ha pubblicato i primi risultato riguardo la qualità dell'aria della regione in correlazione al sempre maggior diffondersi delle auto elettriche. La ricerca è stata condotta dall'Università di Berkley ed è stata condotta installando in una serie di sensori per la regione.

Gli scopi di questi studi erano quelli di studiare il cambiamento climatico e i vari impatti sull'l'ambiente in vari contesti. Secondo questi risultati, tra il 2018 e il 2022, le emissioni di carbonio nella regione hanno registrato una diminuzione annuale dell'1,8%, un risultato attribuibile principalmente alla transizione verso i veicoli elettrici, come indicato nello studio che è stato poi pubblicato sulla rivista "Environmental Science & Technology".

Nel medesimo periodo, secondo il Dipartimento dell'Energia della California, le vendite di veicoli ibridi plug-in o a emissioni zero hanno superato le 719.500 unità, più del triplo rispetto al quinquennio precedente. La Bay Area ha inoltre segnato una maggiore adozione di veicoli elettrici rispetto alla media dello stato (ecco le 5 auto elettriche più economiche ad aprile 2024, al netto degli incentivi statali).

Tuttavia, se da un lato i dati confermano che la transizione verso i veicoli a emissioni zero (in generale, non solo gli elettrici) sta effettivamente contribuendo a ridurre le emissioni di carbonio, dall'altro rivelano che tali riduzioni non soddisfano ancora gli ambiziosi obiettivi climatici della California, poiché l'1,8% di emissioni in meno in 4 anni è incoraggiante, ma comunque insufficiente. Secondo Ronald Cohen infatti, docente di chimica presso la Berkeley University, è necessaria una riduzione delle emissioni di circa il 3,7% annuo, quasi il doppio del tasso attuale osservato

Le reti di monitoraggio, come quella installata dalla Università di Berkeley, offrono un'importante verifica delle politiche climatiche, integrando i dati socioeconomici e i modelli computerizzati delle istituzioni governative. Tuttavia, potrebbero non considerare tutte le fonti di emissioni, come, ad esempio, le perdite di gas serra dai pozzi petroliferi non collegati. Il finanziamento rimane poi un ostacolo, infatti ogni singolo sensore installato è costato ben 10.000 dollari.

In Germania, il paese preso in maggior considerazione quando si parla di adozione ai veicoli elettrici, sta subendo una flessione significativa delle vendite di quest'ultimi negli ultimi due mesi. Dopo febbraio, anche marzo per il mercato elettrico tedesco non è stato positivo: -29% di immatricolazioni di auto elettriche, con una riduzione globale del 6,2% rispetto al medesimo periodo nel 2023.

MOTUL 5100 4T 10W40 1 litro di olio motore è uno dei più venduti oggi su