Quali sono le auto elettriche più ricercate su Google? Svetta una regina assoluta

Quali sono le auto elettriche più attese del 2023? Per cercare di scoprire la risposta Rerev, azienda di consulenza automobilistica, ha analizzato le ricerche effettuate su Google, stilando appunto la classifica degli EV più ricercati dagli utenti e quindi desiderati.

Dal numero di ricerche effettuate non vi è alcun dubbio: il re assoluto è uno, ed uno solo, leggasi il Tesla Cybertruck. Il pick-up elettrico di Elon Musk, presentato per la prima volta nel lontano 2019, entrerà in produzione entro la fine di quest'anno per poi essere messo in commercio per il 2024, ed è l'auto che più ha attirato l'attenzione degli appassionati in questi ultimi mesi.

Basti pensare che stando a Rerev, il Cybertruck è stato protagonista di quasi due milioni di ricerche, precisamente 1.854.710. Nonostante per Morgan Stanley il Cybertruck farà flop sul mercato, definendolo una sorta di oggetto di culto e nulla più, gli utenti sono decisamente incuriositi da questa vettura che è un concentrato di tecnologia e caratteristiche uniche, come del resto ogni Tesla.

In seconda posizione fra le auto più ricercate, ma lontanissima dal pick-up elettrico, troviamo la Mercedes EQS, protagonista di 231mila ricerche. Terzo posto per l'italiana Jeep Avenger, di recente eletta car of the year 2023, con 173mila ricerche, mentre la medaglia di legno è andata all'Audi A6 e-tron con 129mila ricerche, e la Kia EV9 a completare la top 5 a quota 80mila ricerche.

Nella top 10 troviamo anche la Lucid Gravity, la BMW i5, la Rolls-Royce Spectre6, la Porsche Macan EV e infine la DeLorean Alpha5 con 14.700 ricerche. Dalla classifica emerge come come i SUV continuino ad essere una categoria che piace molto al pubblico, visto che in totale ne troviamo ben 5, se consideriamo anche il Cybertruck uno Sport utility vehicle.

Solo due invece le berline, l'A6 e l'i5, così come le fuoriserie, leggasi la Spectre6 e la Macan EV, anche perchè ad oggi le grandi aziende che producono supersportive non hanno ancora deciso di entrare nell'elettrico salvo qualche eccezione.