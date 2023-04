Auto elettriche solo per ricchi? ACEA conferma: 'In UE più EV dove reddito è più alto'

Secondo ACEA la diffusione delle auto elettriche va di pari passo all'aumentare dei redditi pro capite. L'Associazione europea dei produttori di automobili ha pubblicato un report in cui ha evidenziato come nelle nazioni più ricche circoli il maggior numero di EV.

In Cina le auto elettriche costano il 33% in meno rispetto alle termiche ma in Italia e in generale nel Vecchio Continente questo punto di svolta non è ancora stato raggiunto. Ad oggi, infatti, in tutta l'Unione Europea gli EV costano ben di più rispetto alle auto benzina o diesel, in media il 25%.

Una questione che sta facendo ovviamente tentennare gli automobilisti, anche coloro che sono propensi al passaggio all'elettrico, e lo dimostrano i dati di ACEA. L'associazione ha analizzato i volumi di vendita dei veicoli elettrici correlandoli ai redditi dei vari Paesi UE, ed è emersa una chiara simbiosi: più la popolazione è ricca e maggiori sono gli EV piazzati sul mercato.

Non deve quindi stupire che in Paesi come Slovacchia, Bulgaria, Polonia, Croazia e Repubblica Ceca, dove il reddito medio va da un minimo di 7.200 euro ad un massimo di 10.900, le auto elettriche siano scarsamente diffuse, mai sopra il 5 per cento. Di contro, nelle nazioni del nord Europa, tipicamente quelle dove il reddito medio è il più alto, la diffusione dell'elettrico supera ampiamente di media il 30%, toccando punte del 56,1% in Svezia dove il reddito è di 35mila euro.

Ovviamente non si può avere la certezza assoluta che più il reddito sia alto e più si comprano gli EV, anche perchè molto deriva dagli incentivi statali, dalla comunicazione, dalla cultura e tradizione del Paese, oltre che ovviamente dai modelli di auto presenti sul mercato, ma è chiaro che ad oggi l'auto elettrica sembrerebbe essere solamente appannaggio della popolazione più abbiente.

In ogni caso, in vista del ban dell'Ue di benzina e diesel del 2035, sono tutti concordi nel dire che i prezzi delle auto elettriche si abbasseranno con la diffusione sempre più massiccia dell'elettrificazione, di conseguenza già nel giro di un paio d'anni dovrebbero arrivare sul mercato auto più accessibili, a partire dai 20mila euro, magari anche qualcosina di meno.