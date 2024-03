Quali sono le auto elettriche che si ricaricano più velocemente? Ecco la Top 5

Quali sono le auto elettriche che si ricaricano più velocemente? Una domanda che spesso e volentieri chi si appresta ad acquistare un'auto a batteria si sarà posto, anche perchè si tratta di una discriminante che può senza dubbio fare la differenza nell'acquisto di una vettura o meno.

Per provare a rispondere a tale questione abbiamo deciso di scegliere tre diverse Top 5, dividendo i dati ufficiali da quelli di due classifiche ritenute attendibili e realizzate da parte degli americani di Edmunds e di Uswitch.

Partiamo dai dati di fabbrica secondo cui l'auto più veloce in assoluto a ricaricarsi è la Hyundai Ioniq 5, che si è aggiornata nella versione 2024 negli scorsi giorni. Ebbene, secondo la casa madre, la Ioniq 5 raggiunge l'80 per cento (dal 10) in 18 minuti, grazie ad una batteria che supporta fino a 350 kW. L'autonomia garantita, sempre secondo i dati di fabbrica, è invece di 507 km ciclo WLPT.

A pari merito troviamo la Kia EV6 RWD che invece supporta una ricarica fino a 240 kW in corrente continua. Terza posizione e gradino più basso del podio per la Porsche Taycan, anch'essa di recente svelata nel modello 2024, ma di fatto in vetta, visto che anch'essa impiega 18 minuti per ricaricarsi fino all'80 per cento con un'autonomia fino a 613 chilometri.

Si sale a 22,5 minuti invece per l'Audi E-Tron GT Quattro, con supporto a 270 kW in corrente continua, infine la Tesla Model Y, che ci impiega circa 30 minuti per raggiungere sempre l'80%. Bisogna ricordare che nella versione Long Range il SUV elettrico supporta la ricarica in corrente continua fino a 250 kW con un'autonomia superiore ai 500 km.

Per quanto riguarda i prezzi, la più economica del gruppo è la Model Y, in vendita a 42mila euro circa, quindi troviamo Hyundai e Kia a 48mila euro, infine la Porsche Taycan a 105mila euro, davanti all'Audi a quota 113mila euro.

Veniamo ora alla classifica di Edmunds, che però si basa solo su auto in vendita in America e che prende in considerazione il dato su una ricarica della durata di un'ora, quindi differente rispetto alla Top 5 precedente. In questo caso l'auto più veloce dai test di ricarica è risultata essere la Hyundai Ioniq 6 Limited RWD che in un'ora garantisce 1.397 km davanti alla Kia EV6 Wind RWD 2022 a quota 1.237 km. In terza posizione la Hyundai Ioniq 6 Limited AWD (dual motor) con 1.229 km, quindi la Porsche Taycan 4S del 2020 con 1.110 km all'ora e infine la Kia EV6 GT Line del 2020 con 1.091 km. La prima Tesla più veloce è la Model 3 Long Range 2023 che secondo Edmunds garantisce 515 km all'ora (test che però appare poco veritiero).

Chiudiamo infine con la classifica di Uswitch che comunque non si discosta molto dalle precedenti due. Al primo posto troviamo infatti la Porsche Taycan Plus che ricarica 1.046 km in un'ora, seguita dalla Kia EV6 Long Range 2WD con lo stesso chilometraggio. Terzo posto per l'Audi e-tron GT Quattro a quota 1.030 km, davanti alla Hyundai IONIQ 5 Long Range 2WD a quota 933,4 km. Infine, spazio alla Mercedes EQS 580 4MATIC con 788,5 km.

Su Bosch H7 Pure Light lampadine Alogena faro, 12 V 55 W PX26d, x2 è uno dei più venduti di oggi.