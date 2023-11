Auto elettriche, quali sono quelle che si ricaricano più velocemente? Ecco la Top 10

Fra coloro che sono riluttanti nell'acquistare un'auto elettrica, fra le prime motivazioni mettono senza alcun dubbio la lentezza nella ricarica. Ad oggi la maggior parte delle persone non sembra disposta a dover aspettare una ventina di minuti per fare il pieno di elettricità alla propria auto.

Ma è sempre questo il lasso di tempo necessario per ricaricare la propria green? Non sempre, e lo dimostra la classifica che vi stiamo per raccontare, quella delle 10 auto elettriche più veloci in assoluto a ricaricarsi.

Ebbene, in vetta alla graduatoria, a mani basse, troviamo la Hyundai Ioniq 6 Limited RWD. L'azienda sudcoreana è riuscita a realizzare una tecnologia in tal senso davvero invidiabile, che di fatto rappresenta il punto di riferimento nel settore.

Esaminando 40 diverse vetture elettriche fra le più diffuse, Edmunds, insieme all'azienda di consulenza automobilista P3 Group, ha appunto misurato i tempi di ricarica per passare dal 10 all'80%, e Hyundai Motor Group non sembra avere al momento rivali.

La sopracitata Ioniq 6, che abbiamo avuto l'onore di provare lo scorso mese, ha recuperato quasi 1.400 km dopo un'ora di ricarica, mentre i 160 km li ha raggiunti in soli 6 minuti e 54 secondi. In seconda posizione un'altra sudcoreana, leggasi la Kia EV6 versione RWD, che ha invece raggiunto i 160km di autonomia in 7:48, e i 1.237 chilometri in un'ora.

Terzo posto invece per la Hyundai Ioniq 6 Limited AWD che ci ha impiegato 7 minuti e 51 secondi per ricaricare 160 km, totalizzando i 1.229 chilometri in un'ora. Quarto posto e medaglia di legno per la Porsche Taycan 4S 2020 (160 km in 8:41), quindi al quinto posto un'altra Kia, leggasi la EV6 GT (8:51 per 160km di ricarica).

Da notare che nelle prime cinque posizioni troviamo 4 modelli a marchio Hyundai e Kia, che fanno parte dello stesso gruppo, con l'eccezione della Taycan, l'unica europea nella top 5.

Completando la top 10 troviamo un'altra Hyundai, la Ioniq 5 dual motor al sesto posto, quindi al settimo la seconda europea di questa speciale classifica, la Mercedes-Benz EQS 450+, poi la Genesis Electrified G80, la Porsche Taycan GTS e infine la prima Tesla, la Model 3 Long Range, vettura che di recente si è rinnovata con un nuovo modello.

“I nostri dati ribadiscono l’importanza di combinare la ricarica rapida e un veicolo altamente efficiente per la migliore esperienza con i veicoli elettrici”, ha affermato Weaver di Edmunds. “Ci sono alcuni risultati affascinanti nelle nostre misurazioni di debutto, ed è rassicurante notare che anche gli acquirenti che non investono in marchi di lusso possono comunque usufruire della tecnologia EV leader del settore”. Di seguito la classifica completa della 40 auto elettriche più “veloci”.