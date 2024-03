Auto elettriche Renault, ecco il piano 'in stile iPhone' per abbattere i prezzi del 30%

Se escludiamo i problemi legati all’infrastruttura di ricarica, a tenere lontani gli utenti dalle auto elettriche è soprattutto il prezzo. Per questo motivo Renault sta lavorando a un piano per abbassare clamorosamente i prezzi di produzione.

Sotto la solida guida di Luca De Meo (l'uomo che ha voluto la nuova Renault 5 elettrica appena lanciata), Renault è uno dei brand che più sta investendo sull’economica circolare per ottimizzare la produzione dei propri prodotti. Uno dei grandi obiettivi della marca francese è ora ridurre quanto più possibile i prezzi di fabbricazione e, di conseguenza, quelli di listino. Alla base del progetto vi è un concetto semplice, in parte già utilizzato da diversi anni da Apple, che dai vecchi dispositivi recupera materiali per i nuovi. Parliamo di riciclo e riutilizzo delle parti, un’operazione che potrebbe ridurre i prezzi del 30%.

Renault in particolare sta lavorando su tre linee di ricondizionamento. Per i motori elettrici si possono recuperare parti ed elementi dalle “vecchie” ZOE, Twingo E-Tech, Kangoo E-Tech e Master E-Tech, per le batterie invece sono coinvolti i modelli ZOE, Twingo E-Tech e Megane E-Tech. Infine per l’elettronica ad alto voltaggio si possono sfruttare ZOE e Kangoo E-Tech. Secondo la Losanga, lo stabilimento di Flins dove abbiamo visto l’intera famiglia di Renault 5, sarà in grado di produrre più di 3.000 pezzi ricondizionati (non è specificato il lasso di tempo).

Tutte le operazioni di ricondizionamento e riciclo vengono raccolte dall’area operativa Re-cycle, con Re-trofit sarà invece possibile trasformare auto termiche (come il Renault Master III) in veicoli elettrici. Con Re-energy sarà data una seconda vita alle batterie usate, mentre con Re-start l’azienda conta di formare i suoi dipendenti sull’economica circolare e la mobilità sostenibile tramite un corso da tenere presso l’impianto di Flins.

