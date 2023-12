Auto elettriche, quota di mercato delle vetture 'non Tesla' cresciuta dell'800%

La quota di mercato dei nuovi veicoli elettrici (esclusa Tesla) sarebbe cresciuta di oltre l'800% negli ultimi tre anni. Tra novembre 2020 e novembre 2023, il numero di concessionari di auto nuove (esclusi i negozi Tesla) che vendono veicoli elettrici è passato dal 16,5% al 55,1%.

Anche il settore delle auto usate seguirebbe questa tendenza, con il 29.4% dei concessionari che sono passati da un parco auto misto o esclusivamente elettrico contro il 17,1% di tre anni fa.

L'aumento della disponibilità di nuovi modelli elettrici è uno dei principali catalizzatori di questa crescita. Casa automobilistiche come General Motors, Volkswagen e BMW hanno intensificato gli sforzi di elettrificazione, offrendo ora una gamma più ampia di veicoli a batteria. Questo cambiamento sta esercitando una pressione crescente sulle vendite e sulla quota di mercato di Tesla (leader indiscussa del mercato elettrico).

In USA, stati come Delaware, Rhode Island e Hawaii sono in testa all'adozione di veicoli elettrici da parte dei concessionari di auto nuove, con percentuali che superano il 70%. D'altra parte, gli stati più rurali, come Montana, Wyoming e Mississippi, hanno tassi di adozione più bassi, ma ci sono comunque segnali positivi di crescita.

Resta infatti ancora il problema della fiducia da parte di molti consumatori, soprattutto se residenti in zone rurali: un recente studio ha confermato che chi percorre molti chilometri tende a non scegliere veicoli elettrici.

Mentre molti marchi si stanno lentamente espandendo nel mondo dell'elettrico, alcuni paesi hanno preso sul serio la questione dell'invasione dei veicoli elettrici cinesi, in Francia non si potranno sfruttare gli incentivi per il veicoli prodotti in Cina.