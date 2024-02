Le auto elettriche quando costeranno come le termiche? C'è ancora molto da attendere...

Le previsioni del 2023 circa un punto di pareggio fra il prezzo delle auto elettriche e quello delle termiche, indicato nella maggior parte dei casi nel biennio 2025-2026, sembrerebbero essere state fin troppe ottimistiche.

Per lo meno questo è quello che sostiene un nuovo studio pubblicato in questi giorni dall’ICCT (International Council on Clean Transportation), think tank e istituto di ricerca americano senza scopo di lucro che fornisce analisi tecniche, scientifiche e politiche su questioni relative alla politica ambientale, energetica e dei trasporti.

Ebbene, secondo i ricercatori statunitensi, affinchè le auto elettriche costino come le termiche bisognerà aspettare almeno 5 anni, visto che il “match” è previsto solo nel 2029. Per fare chiarezza, stiamo parlando del prezzo medio dell'intero parco auto offerto, visto che qualcuno di voi potrà obiettare che già oggi, in particolare nei segmenti “alti”, il pareggio fra ICE e BEV è di fatto una realtà.

Il problema lo si riscontra soprattutto nei primi segmenti, indicativamente A, B e C, che sono quelli ovviamente più desiderati per questione di prezzi, e che al momento hanno ancora un divario dell'ordine di circa 10mila euro: se un B-SUV elettrico costa sui 35mila euro, lo stesso modello ibrido viene venduto attorno ai 25mila euro, prezzo che cala ulteriormente se solo benzina o gasolio.

Un esempio classico è la Fiat 600e, presentata in diretta streaming lo scorso luglio, che conferma appunto quella “forchetta”. Ovviamente tale differenza di prezzo non può essere vista se non come un deterrente nei confronti della diffusione delle auto a batteria, soprattutto in quei mercati come l'Italia dove c'è già estremo scetticismo e dove circolano molte fake news.

Il problema, come spiegato di recente anche dall'ad di Renault Italia, Raffaele Fusilli, sta nel fatto che realizzare un'auto con un propulsore elettrico ha oggi dei costi molto più alti rispetto alla stessa vettura con motore a benzina o diesel, di conseguenza il tutto si ripercuote sui listini e quindi va a discapito dell'utente finale.

A incidere notevolmente sui costi sono i prezzi delle materie prime, come ad esempio il litio, ma anche nichel, manganese e grafite. Secondo lo studio dell'ICCT al momento il prezzo per kWh di una batteria è in media di 122 dollari, che dovrebbero diventare 97 nel 2027, e calando ulteriormente nel 2032 a 67 dollari, di fatto dimezzandosi. Per correttezza di informazione va detto che lo studio non tiene conto dello sviluppo di altre tecnologie come ad esempio le batterie allo stato solido, al momento comunque un sistema elettrico ancora in via di sviluppo.